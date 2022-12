Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gloriosa (albi)celeste

¡Qué locura la que acabamos de vivir! Ángel les escribe por acá. Recién salimos del Lusail Stadium. Parecía el Monumental, pero era Doha. Argentina goleó 3-0 a Croacia y es el primer finalista del Mundial de Qatar 2022. Mañana conocerá a su rival: Francia (si se da la lógica) o Marruecos.

"Tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas..."

Está bravo no emocionarse con Argentina. Ver a colegas abrazándose, hinchas llorando... No pasa lo mismo con otros países. Nos unen demasiadas cosas con Argentina: costumbres, formas de hablar. Tenemos diferencias, obvio, pero no sé si habrá dos países tan parecidos en el mundo. El ejemplo más claro está acá: periodistas de otros países no nos pueden diferenciar y nos preguntan de dónde somos.



Está claro que nos hubiese encantado ver a Uruguay en esta situación, pero es imposible no cerrar el puño y festejar cada cierre de Nicolás Otamendi. Es imposible no tener ganas de aplaudir en cada joyita que nos regala Lionel Messi. Es imposible no querer gritar los goles de Julián Álvarez.



No somos argentinos, pero cantamos el hit furor todo el día y en cierto punto la sentimos: "En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré...".

El partido

Increíble, pero el partido con Croacia pintaba superparejo y al final Argentina se lo comió en dos panes. Incluso fue el partido que ganó más cómodo en todo el Mundial.



Exuberante partido de Messi, la figura del Mundial. Hizo el primero, de penal, y participó en los otros dos que convirtió Julián Álvarez. Le dieron el premio a mejor jugador de la cancha al rosarino, otra vez, pero la verdad es que hoy se lo podrían haber dado a cualquiera de los dos.



Con Mateo y Nicolás nos parece un poco loco, porque hace unos meses nomás estuvimos con Julián Álvarez para entregarle el premio a mejor jugador de América 2021 por la Encuesta El País al mejor del continente. Es un gurí recontra tranquilo, bien con pinta del interior, y no tiene un un gran físico ni nada por el estilo. Puede caminar por 18 de Julio y parece uno más. Sin embargo es un animal. Tiene el gol entre ceja y ceja y le come los talones crudos a todos los defensores. ¡Jugadorazo! Por algo se lo llevó el Manchester City.

Ojalá Argentina y Messi ganen la Copa del Mundo. Se la merecen. Él la está rompiendo toda a sus 35 años y en su último baile: cinco goles y tres asistencias. No va a cambiar nada lo que pase el domingo, para mí va a seguir siendo el mejor de la historia (para mí dije, eh), pero ojalá la gane. Es el título que le falta.



Algo así también piensa Luis Suárez, su amigo. Hace un rato escribió esto: "No te cansás de demostrar que sos el mejor del mundo. Que se pare todo el mundo para aplaudir todo lo que este muchacho le da al fútbol! Impresionante amigo".



Me voy despidiendo. Cualquier cosa nos escriben en redes:



- Ángel Asteggiante: @angel_aste

- Mateo Vázquez: @mateovazma

- Nicolás Pereyra: @nnpereyra