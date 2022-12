Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un día con Messi, leyendas y mucha sal

¡As Salam Aleikom! ¿Cómo empezó la semana la gente? Por acá muy bien. Empecé saludando en árabe, aunque les cuento que busqué en un traductor porque no tenía muy claro cómo era. A veces cuando me saludan así en algún local intento responderlo, pobres qataríes los que me escuchan. Aviso que hoy los saluda Mateo.



¡Empezó la última semana del Mundial! Una buena noticia y a la vez mala. Buena porque nos quedan tres partidos muy emocionantes y el del tercer y cuarto puesto, que en realidad no juegan por nada pero a veces se pone bueno porque el contexto hace que sean más abiertos. ¿Y la mala? La mala es que se termina el Mundial, se termina la newsletter y se termina este viaje.



Antes de ponerme emotivo y regalar palabras lindas como aquel amigo que no ves nunca y te escribe porque es fin de año, mejor me meto a desarrollar esta edición.



La final para la final

Este martes se decide el primer finalista en el partido entre Argentina y Croacia que se juega a las 22:00 (16:00 de Uruguay) en el Lusail Stadium. Partidazo y pico que los amigos argentinos están viviendo con una intensidad desmedida, algo tampoco tan raro para ellos, en todas las calles de Doha.

Hoy Ángel y Nico se fueron al entrenamiento albiceleste y nuevamente la cantidad de periodistas que llegaron a cubrir fue impresionante. Obviamente en los minutos que fueron abiertos para la prensa se vio poco. Los jugadores calientan y hacen algún ejercicio y uno no puede sacarle los ojos de arriba a Messi. Ya a puertas cerradas parece que Lionel Scaloni probó tres equipos distintos.

Ya tenemos entrada por lo que mañana tempranito vamos a enfilar hacia el estadio para vivir un rato de previa, hacer algunas entrevistas y entrar en clima.

De leyendas y poco ritmo

Mientras los muchachos fueron al entrenamiento de Argentina yo me tiré al Al Thumama Stadium (ningún qatarí puede imaginar la cantidad de chistes básicos que provocaron con ese nombre). Si bien en ese estadio ya no se juegan partidos del Mundial, este lunes la FIFA organizó un amistoso gratuito entre leyendas del fútbol y algunos trabajadores del torneo e hinchas.

El evento fue bastante aburrido. Si bien ambos planteles tenían jugadores top como Del Piero, Materazzi, Terry, Zanetti, Cafú, Roberto Carlos y más, fue como ir a ver un amistoso entre amigos. Le faltó show y le sobró aire acondicionado, pasé un frío bárbaro. La única parte divertida fue cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se vistió de juez y arbitró cinco minutos.

Sinceramente fui para intentar hablar con alguna leyenda pero los que dieron lugar a la prensa no iban a ser del interés del público uruguayo. No fue mi mejor experiencia pero a veces también se pierde.



Los fanes de fiesta

Ayer caminaba por la rambla volviendo de una nota que les contaré en la próxima entrada y vi unas luces a lo lejos. Destellos, colores, música, no precisó mucho más para llevarme tal canto de sirena. Casi sin darme cuenta me encontré en el Fan Fest del Al Bidda Park. Envié la FestSeñal y Nicolás llegó a reforzar el equipo en minutos.

Hasta el momento cada día que había partido íbamos a un estadio por lo que nunca habíamos ido al Fan Fest. Es un espacio inmenso y cerrado al que van los hinchas sin entrada o de otras selecciones a ver los partidos en una pantalla gigante. Ayer, sin fútbol, había un concierto de una banda que hizo versiones conocidas. También en el predio está el Museo de FIFA, una inmensa y tentadora tienda de merchandising, comida, bebida y más.



Lo único negativo de la experiencia es que unos vasos conmemorativos del Mundial estaban agotados. Por esta razón tendremos que volver en estos días, lamentablemente.



No Sal No Life

Hoy vivimos una gran experiencia. Les contaba que la ida al Fan Fest fue en el retorno de una nota. Todo empezó en la noche del domingo cuando me arrimé a la puerta del restaurante del conocido chef Salt Bae para ver el ambiente. Si no saben quién es pueden verlo acá, es un cocinero que hace platos con carne y su distinción es hacer una lluvia de sal con su puño, que cae tras pegar en su antebrazo.



Así fue que me paré en la puerta y empecé hablando con una brasileña que oficiaba de recepcionista, llamadora de clientes y objetivo de diversas críticas de impacientes comensales. Ella me dijo que podía ser posible realizar una entrevista pero que espere. Luego vino el manager que me llevó al interior pero había tanta gente que me pidió que volviera el lunes a las 13:00.

El lunes a las 12:15 estábamos en un auto en camino al restaurante junto a Nicolás. Llegamos y nos hicieron pasar. Esperamos en una mesa hasta que vimos un montón de gente sacándose fotos: Salt Bae estaba ahí.



Nuestra visita duró dos horas e incluye una entrevista, carne con oro, dos hamburguesas, una bandera uruguaya y una demostración de buena disposición y simpatía del famoso cocinero. Este martes la van a poder ver en El País.

Bueno, en realidad por el momento solamente la van a poder leer. Todavía no terminé de editar el video y acá estoy escribiendo la newsletter e intentando explicarle a mis amigos que no tengo idea qué pasó con el Profe Ortega, Uruguay y todo ese tema. Mejor que lean a la dupla Romero/Asteggiante.



Me despido por hoy. Mañana vuelve la pelotita y nada me puede poner más contento. Bueno, pegar el resultado exacto e ilusionarme con ese premio en la penca con mis amigos me podría poner más contento, seguro.



Si quieren mandarnos un mensaje o pedirnos algo (saludos de cumpleaños por ahora no grabamos) lo pueden hacer acá:

Ángel – Twitter

Mateo – Twitter e Instagram

Nicolás – Twitter e Instagram