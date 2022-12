Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobre finalistas, peleas y burlas

¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Por acá Mateo, todavía con la adrenalina en el cuerpo post partido entre Inglaterra y Francia. Triunfo 2-1 de los franceses con un penal errado sobre la hora y un segundo tiempo bastante movido. A mi los partidos de fútbol que tienen un desarrollo así me contagian y después quedo un poco arriba.



Igual arriba, lo que se dice arriba, es como tengo que estar con respecto a Ángel. Me descuido un rato y sigue tirando fake news sobre mi. Antes de empezar con la edición de hoy quiero aclarar que hincho por Argentina y pueden verlo en sus casillas en entregas anteriores. La cuestión es que también me simpatizaba Brasil. Marruecos, después de ver la forma en que viven los partidos, se ganó un poquito de cariño.



El amor es inagotable, gente, no escatimen.



Felices los cuatro

Este sábado se cerraron los cuartos de final y tenemos los cuatro combinados que definirán el Mundial de Qatar 2022. Por un lado se cruzarán Argentina y Croacia mientras que por el otro chocarán Francia y Marruecos.



Hoy fuimos a ver Inglaterra y Francia en el estadio Al Bayt y la verdad estoy conforme con la decisión aún con los resultados vistos. Por día podemos ir a un partido solo y teníamos que elegir. Mbappe, Kane, Griezmann, Foden y un montón de figuras hicieron que nuestro destino fuera Al Bayt. Mal no nos fue porque nos cenamos un partidazo.

En mi opinión el de hoy está lejos de ser el mejor partido de Francia por un montón de cuestiones. Mbappé fue bastante bien controlado, tras el gol pensaron más en defender que en atacar e incluso estuvieron a punto de ir al alargue. Pobre Harry Kane, que hizo un partidazo y va a ser recordado como el que erró el penal del empate cerca del final.

Lo de Marruecos es admirable. Un equipo que lucha y se planta ante cualquier rival. Tras eliminar a España le plantó cara a Portugal y la verdad, salvó algunas jugadas de arremetida en el segundo tiempo, la manejó notable y ganó bien. Incluso tuvo un par de chances para liquidar el encuentro antes y falló.



Se vienen las semis y yo estoy bastante ansioso. ¿Ustedes cómo la ven? Hagan sus apuestas.



Garra y pico

Ustedes pensarán que en esta entrada me voy a referir a algún jugador que mete pata, marca, corre y no. La verdad es que es tarde y no estoy muy iluminado. Garra y pico porque voy a hablar de halcones.



¿Les conté que anduvimos preparando esto varios días? Creo que algo puse en alguna edición pero si es así me disculpan, estoy entrando en la etapa en que hago los mismos cuentos diez veces. Ustedes, como buenos amigos, lean y no digan nada.

Resulta que un día entramos a una casa de un qatarí que nos invitó a tomar un café y cerca de la TV tenía dos halcones. Yo quedé medio sorprendido pero me explicaron que es bastante normal. A partir de ahí empezamos a preparar este video que salió hoy.



Los halcones se usan para cazar y los dueños terminan teniendo una relación súper estrecha y cercana. Además en Qatar hay un hospital de última generación para atender a este tipo de aves. Todo eso y más lo ven acá.



¡Cuidado, terreno peligroso!

Me voy a meter en un tema que puede resultar sensible (tampoco tanto, es fútbol), pero he leído mucho en redes y quiero dar mi opinión. Es sobre el tema Argentina y Países Bajos, festejos en la cara, discusiones y declaraciones post partido.



Viendo desde la tribuna claramente el partido terminó picado. Para mi hubo un pelotazo de Leandro Paredes al banco de Holanda que encendió la chispa y después el desarrollo y la importancia del duelo hicieron que todo se eleve.

Durante los penales varios holandeses salían al cruce de los argentinos para intentar sacarlos de foco. El Dibu Martínez también juega su partido antes de cada remate. ¿Está mal festejar el triunfo en la cara a los perdedores? Sin dudas. ¿Está mal festejar el triunfo en la cara a los perdedores? Y bueno, capaz que no.



En un juego las pulsaciones suben y todo influye. Si uno razona en frío obviamente lo ideal es que el tono se mantenga y el perdedor estreche la mano del ganador. En el fervor de un partido, con provocaciones, pulsaciones al mil y un torneo en juego puede suceder que alguno se exceda. ¿Nunca se enojaron en una competencia? Repito que lo mejor es que el partido termine como el de Croacia-Brasil, pero la reacción argentina, para mi, no amerita ni una cancelación.



Es hora de terminar esta edición. Tenemos dos días sin fútbol y esto no me gusta pero también entramos en la mejor semana del Mundial. El vigente campeón, el vigente vicecampeón, una sorpresa y la Argentina de Messi. ¿Se les ocurre algo mejor? Si, a mi con Uruguay entre los cuatro, pero bueno.



Les robo las últimas dos líneas de atención y les pido que me perdonen. Hoy es el cumpleaños de María, mi novia, y le quiero enviar un feliz cumple desde esta newsletter. Al no estar en Uruguay este me parece un buen regalo aunque se que no me salva de desembolsar en algún mercado qatarí.

