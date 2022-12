Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Ahora nos volvimo' a ilusionar!

"En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos cuántos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los brazucas la volvió a ganar papá... Muchachos, ahora nos volvimo' a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel".



¡Hola a todos! Acá les escribe Ángel. Ya son más de la 4 de la mañana en Doha, nos arden los ojos y recién estamos viendo qué podemos comer; pero no podemos parar de cantar. Aún escuchamos los bombos y los cánticos de los argentinos que hace un rato coparon el Lusail Stadium.

Hoy se definieron los dos primeros semifinalistas del Mundial de Qatar 2022 en dos encuentros para el infarto. Brasil ganaba 1-0 ante Croacia, se lo empataron en el final del alargue y después perdió en penales.



Vimos el partido en un bar a unas cuadras del Lusail antes de entrar al de Argentina. Como se imaginarán hubo algún festejo anticipado aunque en líneas generales se lo tomaron con calma. Se ve que no querían festejar antes de tiempo...

Y la verdad es que hicieron bien porque a Argentina le costó un montón cerrar la clasificación. Ganaba 2-0 ante Países Bajos, se lo empataron 2-2, erró unos cuantos goles en el alargue y después lo ganó en la tanda de penales. Lionel Messi jugó un partido descomunal y Dibu Martínez se vistió de héroe una vez más.



Pero el partido estuvo picado, picado. Los futbolistas fueron al límite, algunos incluso se pasaron un poquito de la raya, y hasta terminaron en manotazos, burlas e insultos.



La muestra más clara de lo que fue el partido fue ver a Messi en modo Maradona. Primero, mientras le hacían una nota en la TV de su país, apuntó contra alguien del cuadro rival que pasaba detrás de cámara. "¿Qué mirás, bobo?", dijo. Luego, como si fuera poco, apuntó contra el entrenador Louis van Gaal que había cuestionado en la previa la importancia del argentino. "Cuando nos pusimos 2-0, van Gaal, que tanto vende que juega bien, le metía pelotazos a los grandotes nomás", apuntó.



Además, en cancha, Messi festejó contra el DT de Países Bajos llevando las manos a sus oídos cuando hizo el segundo gol.

Acá nosotros seguimos cantando casi en modo automático mientras continuamos escribiendo y enviando materiales para el diario. Bueno, no todos... ¿Se acuerdan que el otro día les dije que estábamos divididos en casa?



Sin Uruguay en la competencia, con Nicolás nos inclinamos por Argentina como nuestra selección preferida a quedarse con el título; pero Mateo, que tiene un poco de sangre verdeamarela por sus orígenes fronterizos, se llevó un cachetazos hoy con la eliminación del scratch. Ahora dice que está con Marruecos.

El Mundial sigue y queda un sudamericano en carrera: Argentina, que el martes enfrentará a Croacia. La otra semi saldrá de las dos llaves de cuartos que se jugará este sábado: Marruecos-Portugal y Francia-Inglaterra.

Nos volvemos a encontrar mañana. Recuerden que pueden escribirnos a nuestras redes:



- Ángel Asteggiante, editor de Ovación: @angel_aste

- Nicolás Pereyra, editor de fotografía: @nnpereyra

- Mateo Vázquez, periodista multimedia: @mateovazma