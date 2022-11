Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Día 1 en Qatar: buena onda y poco fútbol

Hola a todos, ¿Qué tal están? Hoy escribe Mateo. Por acá con gran cansancio pero contentos porque finalmente estamos en Doha. Llegamos cerca de las 16:00 de este domingo y dos cosas me sorprendieron apenas salimos del aeropuerto: lo temprano que se hace de noche y la amabilidad de toda persona que nos cruzamos.



Sobre lo primero, cuando el avión empezó a bajar ya estaba anocheciendo y cuando salimos al exterior, tras los trámites de ingreso y retiro de valijas, ya era plena noche. Además junto con ella vino un leve vientito que me hizo agradecer haber puesto en la valija un par de camperas. Igualmente si, hace calor.



Con respecto a la amabilidad, desde el aeropuerto hasta en nuestro hospedaje todos se mostraron totalmente a disposición para resolver nuestros problemas. El esencial fue guiarnos hasta un supermercado en el que nos abastecimos para estos días y en el que también grabamos contenido que publicaremos esta semana sobre precios y productos. Ángel, muy simpático, se burló de mi por grabar un video entre las góndolas y en lugar de ayudarme me sacó esta foto...

También nos regalaron tarjetas SIM con un par de días de internet gratis. Obviamente es una estrategia de negocio pero es de buena ayuda apenas bajas del avión.

Al menos hubo goles

Y finalmente empezó el Mundial. Qatar y Ecuador jugaron el primer partido de esta nueva Copa del Mundo y los sudamericanos se quedaron con el triunfo tras ganar 2-0 con dos goles de Enner Valencia.



Mientras el partido sucedía nosotros estábamos en un Centro de Prensa de Doha gestionando nuestra acreditación y el partido estaba puesto en grandes televisiones pero contadas personas lo estaban mirando. Según vimos unas horas más tarde en un resumen en internet tampoco había mucho porque el nivel de los qataríes fue muy bajo y los ecuatorianos se llevaron un buen triunfo.



Lo que si al menos tuvo más movimiento fue la ceremonia inaugural que contó con la presencia de Morgan Freeman, el miembro de la banda BTS Jungkook, al emir de Qatar, el jeque Tamim ben Hamad Al-Thani, marionetas gigantes y el cantico de Soy Celeste cuando presentaron la bandera uruguaya.

Vení, vení, cantá conmigo…

Nuestro vuelo a Qatar y el paso por el aeropuerto nos dejaron algo claro: los argentinos son bastante ruidosos.



Al subir en San Pablo un niño brasileño con un tambor cantaba “ninguém vai dormir” pero su alegría duró poco y sobre el avión dejó de acompañarnos con su “música”. Los que si hicieron bastante ruido al momento del aterrizaje fueron los argentinos (más de 20 con camiseta o banderas) que empezaron a cantar el típico “vení, vení, cantá conmigo” e invitaban a dar “toda la vuelta” de la mano de Lionel Messi.



Ya aterrizados aparecieron muchos mexicanos con sus sombreros mariachis y también algunos ingleses.

A nosotros se nos dibujó una sonrisa cuando vimos a Carmen y Daniel, una pareja uruguaya con bandera, bufanda y campera celeste.



Según nos contaron vienen de Atlántida, quieren aprovechar para conocer otros países de la zona pero van a quedar en Qatar hasta que Uruguay siga en pie. “Esperemos que Uruguay salga campeón”, dijo Daniel, que planeaba ir al hospedaje y seguir hasta el Fan Fest para empezar a vivir el clima mundialista.



Hoy hubo un montón de noticias como que Karim Benzema se lesionó y es gran baja para Francia, que sonaron las alarmas en el hotel de Ghana y los jugadores tuvieron que evacuar y que Sergio Rochet habló sobre la pelota y le envió un mensaje de apoyo a Seba Sosa.

Acá en Doha ya es de madrugada pero las horas dormidas en el avión y la diferencia horaria (sin contar los nervios y la ansiedad) hacen que sea un poco difícil conciliar el sueño. A pesar de eso los dejo por hoy que mañana empezamos a recorrer las calles.



Si tienen alguna sugerencia, comentario o deseo (que sean buenos, por favor) les dejo mi cuenta de Twitter y también la de Ángel. Si desean y están con el seguir fácil también les dejo la cuenta de Nicolás, el fotógrafo del equipo.