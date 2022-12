Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sol, arena y Messi

¡Hola, muchachos! ¿Qué tal anda la cosa? Por acá tranquilos y de sobremesa. Van a pensar que vivimos el día comiendo pero el horario ideal para hacer esta newsletter, al menos para mi, es tras la cena. Con el día terminado, la mayoría de las actividades resueltas y pensando en la jornada siguiente me siento más seguro de lo que les quiero contar. Ah, me olvidaba, soy Mateo.



Mientras escribo esto Ángel está imprimiendo nuestras acreditaciones para el partido de mañana. Estamos en el centro de prensa y hay una especie de totem en el que uno escanea su acreditación y saca sus tickets. Solamente se puede hacer 24 horas antes del partido por lo que vinimos a eso.



Si bien mañana hay dos juegos de cuartos de final podemos ir a uno solo por regulación de FIFA. No se puede ir a dos partidos en horarios consecutivos por lo que elegimos ir al partido entre Argentina y Países Bajos. ¿Ustedes hubieran preferido el de Brasil y Croacia?



Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh

Prometimos y cumplimos porque somos periodistas y vivimos de nuestra palabra. Esta mañana fuimos a Katara Beach en una sacrificada actividad para traerles un reporte que sale este viernes en Ovación.

No quiero spoilearles toda la nota pero Katara Beach es una playa muy linda y centrica. Está dividida en dos sectores distintos: uno familiar, al que pueden ir mujeres y niños y solo en compañía de ellos pueden entrar hombres y otro solamente de hombres, al que tuvimos que ir nosotros.



Para ingresar a la playa no había ningún código de vestimenta y llegamos y estuvimos como en cualquiera de la costa uruguaya. Nos prestaron sillas, sombrillas e incluso una pelota ya que nos tentamos al ver una canchita. Lo único criticable es que un arco parecía ser más grande que el otro y por esa razón Nicolás y Ángel perdieron un partido arco a arco contra mi. Cosas que pasan, gurises, la revancha el año que viene.



Argentina es convocante

Aprovechando la jornada fuimos al entrenamiento de Argentina y hubo un par de situaciones que nos llamaron la atención. El primero fue la cantidad de periodistas que estaban en el complejo de Qatar University. Unas 200 personas llegaron para cubrir los 15 minutos abiertos a prensa de las más diversas formas. Radios, canales de TV, diarios, canales digitales y más para ver a los de Lionel Scaloni.

Otra cosa curiosa es que los jugadores entrenaron un tanto más cerca de lo habitual del lugar en que estaban los periodistas. Algunos colegas mencionaron que la idea era dejar en claro que Rodrigo De Paul no está lesionado y que está apto para jugar. El volante participó de la práctica de forma normal e incluso Scaloni hizo una seña que simuló decir: “¿Prestaron atención?”.



Lo tercero que nos sorprendió es que Países Bajos, el rival de Argentina mañana, entrenaba en el mismo complejo a menos de una cuadra. Obviamente no en el mismo horario pero ambas selecciones comparten base.



El tricolor menos pensado

Espero que no se tomen a mal esta entrada los hinchas de Peñarol o de otros clubes. La historia fue bastante curiosa y salió publicada hoy. Caminabamos por Souq Waqif buscando uruguayos para una nota y vimos a una persona que venía caminando hacia nosotros con una camiseta de Nacional. Obviamente le hablamos y para nuestra sorpresa no entendía español.



Resultó ser Mana, un hombre de Arabia Saudita fanático de Luis Suárez y que había conseguido esa camiseta por un gesto que lo sorprendió de un uruguayo que conoció en Qatar.

Por acá vamos cerrando esta edición, cortita pero efectiva. De mi parte estoy contento que vuelven los partidos porque me encanta vivir el ambiente en la previa, estar en la tribuna y salir a hacer repercusiones.



También porque quiero tirar mi último tiro en la penca que pinché y voy por el manotazo de ahogado. En uno de los dos partidos tendremos penales, aviso.



¿Se acuerdan la charla sobre la selección que apoyamos tras la eliminación de Uruguay? Diego Domínguez tomó la posta y consultó a uruguayos.



Les dejo nuestras cuentas por si desean enviar sus pronósticos. ¡Nos hablamos mañana!



