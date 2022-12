Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un respiro de la pelotita

¡Hola, hola! ¿Qué tal andan? Por acá tranquilos en el apartamento. De nuevo Mateo al mando de esta newsletter. Hoy tuvimos día libre en cuanto al fútbol pero aprovechamos el tiempo para hacer algunos trabajos pendientes y adelantar algunas cosas para los próximos días. Los planes de salir a hacer turismo se vieron levemente modificados pero mañana no fallan: sale playa.



En mi opinión estos dos días sin fútbol vienen bien. Estaba un poco cansado de llegar tarde al apartamento entre fin de partido y traslados y estoy deseando acostarme antes de las 03:00. Por otra parte hay un par de lugares que quiero conocer y creo que mañana vamos a aprovechar. La playa está confirmada pero tengo ganas de tirarme en una escapadita al Museo Nacional de Qatar. Ya veremos que sucede.



El cierre de jornada de ayer estuvo bastante tranquilo. Oasis cumplió las expectativas y la noche acompañó por lo que tuvimos un ratito de charla y brindis. No duró mucho porque cierra bastante temprano pero pudimos tomar unos tragos y hablar de fútbol, para variar un poco…



Una visita inesperada

Lo que nos sucedió no estaba en absoluto en nuestros planes pero nos ha pasado varias veces el cambio en el camino. Lo cierto es que fuimos a hacer una entrevista a media tarde (con Eduardo Ache y estuvo súper interesante, pueden leerla acá) y tras terminarla nos íbamos a ir a un café para merendar y procesar el trabajo.



Hicimos dos cuadras cuando una persona nos abordó: “¿Han estado en una mezquita?”, mientras señalaba con su mano hacia el otro lado de la vereda. Seguimos su dedo y vimos una edificación blanca y grande. “¿Quieren conocer una por dentro?”, continuó el hombre aprovechando de nuestra confusión y silencio.



Así fue como en menos de 10 minutos estábamos con una tela a modo de vestido cubriendo nuestras piernas, acompañados de Vazeem, un voluntario que ofreció de guía en nuestra visita.

Vazeem nos habló sobre el Islam, el Corán, el funcionamiento de la mezquita, los cinco pilares que marcan su religión y otros detalles. Según nos contó su objetivo era lograr que turistas conozcan un poco más sobre el tema y puedan sacar ciertos prejuicios o malos conceptos que puedan tener.



La experiencia, al menos para mi, fue plenamente satisfactoria e interesante. La mezquita, arquitectónicamente, también me pareció un lugar alucinante. Para mejor estábamos a unos 30 minutos del último turno diario de oración (son 5 por jornada) y nos invitaron a asistir. Tras el llamado al rezo que suena en toda la ciudad en altoparlantes, empezaron a llegar creyentes y vimos ese momento desde adentro aunque con el debido respeto para no invadir ni molestar.



Vazeem nos despidió con un Corán entre manos y antes de irnos nos lo dio por si nos interesaba leerlo. Además se puso a disposición para cualquier situación que tengamos en Qatar.



Un paseo en góndola

La visita la hicimos hace un tiempito pero por distintas circunstancias la nota había quedado encajonada. Un día estábamos buscando cosas para hacer en Qatar y vimos una especie de Venecia local. Indagamos un poco más y nos dimos cuenta que era una atracción de un shopping bastante turístico y allá fuimos.



El Villaggio Mall es un gran centro comercial con muchas características que reflejan algunos aspectos de Qatar. Excentricidades y algunos lujos innecesarios, tiendas normales que conviven con las marcas más lujosas y exclusivas del mundo y también un montón de turistas junto a ciudadanos locales que transitaban por las galerías.



El paseo resultó en este Vlog en el que nos pueden ver paseando en una góndola y temiendo por nuestros equipos.



El calor marroquí

Del sudor y calor tras la victoria de Marruecos ante España al frío en este living con el aire acondicionado prendido. En menos de 24 horas mi situación es completamente diferente pero el tema se repite: los festejos marroquíes.



Ayer les conté de mi impresión sobre la energía y felicidad que se manejaban los fanáticos en las afueras del Education City. Hoy les dejo el video para que vean que no exageraba y que realmente estaban un poco arriba los muchachos. ¡No es para menos! Dios me cuide si clasifican a semis…



Corto por acá que tengo ganas de dormir pero también de mirar un poco de la entrevista/charla de Sergio Agüero con Lionel Messi que se dio hace un ratito en el canal de Twitch del Kun. Vi un par de clips en redes y está bastante divertida. Siempre es buen plan ver ese tipo de formatos porque muchas veces se ve a los protagonistas más genuinos y espontáneos.



¡Hasta mañana! Si pueden envíen buenas vibras para que mañana salga el sol radiante (no es muy difícil, sucede el 99% de los días) porque hoy al parecer un rato llovió en algunas zonas. En la nuestra no y nos perdimos de ver ese inusual suceso en Qatar.

