Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un brindis por Marruecos

¡Buenas noches, lectores! ¿Cómo andan? Yo al menos tengo ganas de bañarme y ponerme ropa limpia. En este momento escribo la newsletter desde el Centro de Prensa tras llegar del batacazo de Marruecos frente a España y la verdad estoy un poco pegajoso. Soy Mateo y hace unos minutos estaba filmando a decenas de marroquíes emocionados y eufóricos que me abrazaron e hicieron saltar en varias oportunidades. Si en Doha hace calor usualmente imaginen saltando en medio de muchas personas que recién eliminaron a una selección campeona del mundo.



Igualmente todo esfuerzo tiene su recompensa y en este caso son dos: la primera es que las imágenes están buenas y en un par de horas las van a poder ver en Ovación. La segunda es que hice merito suficiente para tomar una cerveza (¡con alcohol!) tras enviar esta edición por lo que el tridente de El País salta a la cancha en el bar que tenemos a unos metros.



Una vez que se tiene uno cerca hay que aprovechar, sacar la tarjeta personal y acercarla al POS para al menos no ver los 50 riales qataries que vale cada lata.



Marruecos, con color y calor

La clasificación de Marruecos a los octavos de final alteró Doha e hizo llegar a gran cantidad de hinchas para apoyar a esa selección. En la mañana de este martes junto a Nicolás fuimos a comer a Souq Waqif (Ángel tenía una entrevista pactada y además no es el comensal más open mind) y nos llamó la atención la cantidad de camisetas rojas que veíamos.



Horas después llegamos a las inmediaciones del Education City Stadium y la convocatoria era más grande aún. Por primera vez vi desorganización absoluta en el Mundial ya que todas las puertas de ingreso estaban colapsadas. Llegaron tantos hinchas sin entrada como los que sí tenían y las puertas se saturaron. La policía hacía lo posible para filtrar a los que tenían tickets pero la tarea fue pura discusión, empujones y lucha.

Entré con el partido empezado pero no fue problema. No fue el mejor partido del mundial pero los marroquíes hicieron la suya y en los penales se aprovecharon de la ineficacia de España, que tuvo una tanda muy anunciada. Bono, el arquero, fue figura y tiene una historia bastante particular, además del mismo nombre que mis galletitas preferidas (no son las Trakinas, Ángel).



Afuera fue una fiesta total y descontrolada. Los hinchas se aglomeraron delante de toda cámara e incluso se subieron a un monumento a la Copa del Mundo que se tambaleó y dejó dudas si iba a resistir.



Derecho a réplica

“¿Viste la newsletter?”, me dijo Ángel anoche. No la había visto pero la sonrisa y la pregunta me generaron dudas. Reconozco que fue una buena edición, pero tengo algunos apuntes sobre lo que dijo. Creo que me pasó factura porque ayer, tras llegar al barrio entrada la madrugada, lo hicimos comer en un restaurante callejero. Cuatro hamburguesas con fritas, pollo con acompañamiento y cuatro bebidas costaron $600. Estaba rico pero no fue su restaurante preferido.

A decir verdad, tras la eliminación de Uruguay soy un hincha que se vende fácilmente. Me gustaría que salga campeón Brasil por mi crianza y porque me gusta la alegría con la que viven el fútbol, además de la cantidad de jugadores ofensivos que ponen en cancha. También me gustaría que gane Argentina por Lionel Messi y la cercanía entre países pero a partir de hoy también me simpatiza Marruecos.



¿Muchos equipos? Bueno, de las primeras camisetas que me regalaron fue la de Davor Šuker de Croacia en el Mundial de Francia 1998, así que tampoco me disgustaría…



Mañana es el primer día desde que empezó el Mundial que no tenemos actividad deportiva. Por dos días no hay partidos por lo que tenemos tiempo para generar otros contenidos. Tenemos algunas ideas, pero si se les ocurre algo lo pueden comentar en mi cuenta de Twitter, la de Ángel que es esta o la de Nico Pereyra.



Esta edición finaliza por acá porque la dupla Pereyra-Asteggiante ya está dando batalla en “Oasis” y quiero ponerme a tiro. Mañana, como todos los días, nos volvemos a leer. ¡Salud!