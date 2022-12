Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sin Uruguay, divididos en la casa



¿Cómo están? Acá Ángel de vuelta. Ya perdí la cuenta de los días que llevamos en Qatar. La diferencia horaria nos marea un poco también. Sin Uruguay en el Mundial es como que pasa todo más lento y de a poco, al menos yo, ya me empiezan a pesar más algunas cuestiones como la comida y eso. Si no te gusta el picante, acá estás complicado. Y la carne te la sirven toda como en guisos, algo así. Cuando vuelva pienso comer un mes de corrido asado y milanesas, nada más.



En fin, les cuento que después de dos semanas arrancamos con roces en la casa y de la manera menos pensada… Con la Celeste eliminada, nuestra discusión diaria se basa en quién queremos que gane el Mundial.

Con Nicolás la tenemos clarísima: Argentina. “Muchaaaaaachos, ahora nos volvimos a ilusionar…”, cantamos todo el día. Es un temazo que cantan acá sin parar y que tiene una letra súper emotiva poniendo a Messi, Maradona y las Malvinas como banderas. Acá la pueden ver en YouTube si no la conocen.



Yo desde que tengo noción, siempre que no estuvo Uruguay alenté por Argentina. Con diferencias, pero encontrarse a un argentino en el exterior es como coincidir con un uruguayo. Nos pasa acá mismo. Tenemos códigos y costumbres casi idénticas. No sé si pasará lo mismo con otros dos países.



Además está brutal la fiesta que están metiendo los hinchas en cada partido y también me gustaría que Messi gane el título que le falta.

Pero del otro lado tenemos a Mateo embanderado con Brasil. A veces hasta dudamos si no quería que gane Brasil este Mundial antes que Uruguay. Para él es “o melhor país do mundo”.



Pasa que Melo (así lo apodamos internamente en el diario desde hace años, es oriundo de Cerro Largo y su apodo lógicamente deriva de la capital de ese departamento) fue criado a ticholos y galletitas Trakinas y no hay manera de hacerlo cambiar de opinión.



Justo hoy fuimos al estadio 974 a ver el triunfo de Brasil frente a Corea del Sur y Mateo incluso hizo puñito en alguno de los goles. El que no festejó como había prometido fue Neymar que faltó a la palabra que le había dado a Jair Bolsonaro.



Nació mirando novelas brasileras y siguiendo el campeonato de ellos. Con Nico de chicos leíamos El Gráfico.



Yo de hecho si hay un equipo que no quiero que gane es Brasil. Siempre. Y justo se avecina un posible cruce en semifinales entre estas dos selecciones así que se pueden venir días complicados en casa.

¿Y ustedes? Sin Uruguay en el Mundial, ¿quién quiere que lo gane?



¿Argentina? ¿Brasil? ¿Otra selección? ¿Les da lo mismo? Coméntenos en redes:



- Ángel Asteggiante: @angel_aste

- Mateo Vázquez: @mateovazma

- Nicolás Pereyra: @nnpererya