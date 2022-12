Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Día de venganzas y policías

¡Buenas noches para todos! Por acá Mateo. Hoy comenzó el final de la Copa del Mundo para Uruguay. Tras la eliminación los jugadores empezaron a irse y mañana los que restan de plantel se irán a sus respectivos clubes. Con el cambio de calendario el Mundial se juega en medio de la temporada y los jugadores como mucho tendrán unas leves vacaciones.



Nosotros anduvimos por el hotel Pullman, en el que se queda la selección, para ver el ambiente e intentar hablar con alguno de los jugadores. Por otra parte vivimos una situación bastante inesperada y curiosa que involucra a la policía. Mientras esperamos un par de hamburguesas en la plaza de comidas de un shopping cercano al Ahmad Bin Ali Stadium, en el que jugó Argentina, va una nueva edición de esta newsletter.

Una despedida amarga



Tras la eliminación de la Copa del Mundo los jugadores quedaron liberados de la selección y cada uno se fue de Doha de forma individual, no en grupo. En el hall del hotel Pullman varios dirigentes de la selección charlaban y había un clima de amargura. Algunos jugadores aparecieron de forma esporádica y Sebastián Sosa se tomó unos minutos para charlar con nosotros.



"Cumplí mi sueño de estar en la selección y el de mi madre", dijo el golero, que vivió un Mundial particular tras el fallecimiento de su mamá cuando ya se encontraban en Emiratos Árabes haciendo la pretemporada.



La mayoría de los jugadores ya se fueron del hotel y los que restan se irán en el correr de este domingo.

La venganza nunca es buena

Hoy publiqué un video que me había quedado pendiente de la noche de la eliminacón. Al menos a mi me pareció bastante curioso que los ghaneses celebraron cuando en las pantallas gigantes del estadio mostraron que Uruguay estaba quedando afuera por el saldo de goles. Tras el final del partido cantaron por Corea de Sur y luego continuaron en los alrededores del estadio.



Con burlas a Luis Suárez y canticos contra Uruguay, los ghaneses demostraron que disfrutaron de la eliminación uruguaya y que la herida del Mundial de Sudáfrica 2010 todavía no cierra.

Suárez, uno de los más afectados al menos en el campo, recibió un sentido mensaje de apoyo de su esposa. Sofía Balbi escribió "Gracias por tanto... el mejor maestro de vida para ellos".

Se volvieron a ilusionar

Argentina hizo un buen partido con Australia, ganó 2-1 y ya está en cuartos de final. El Mundial no para y un día después de nuestra eliminación nuestros vecinos se clasificaron entre los 8 mejores, instancia en la que también está Países Bajos que ganó 3-1 a Estados Unidos.



Fuimos al Ahmad Bin Ali Stadium y la verdad que los argentinos están absolutamente entusiasmados. El clima en las tribunas y en la gente se asemeja al que había en Uruguay en el año 2010 en Sudáfrica. Además los jugadores están identificados con los hinchas y alimentan esa emoción. Ayer tras la victoria se acercaron a cantar a la cabecera y estuvieron varios minutos alentando.

This is Qatar



Hace un par de días íbamos a un entrenamiento de Uruguay y uno de los tres, que vamos a cuidar para no hacerle fama de despistado, se olvidó de la billetera en el auto que nos llevó. La billetera tenía dinero, documentos, tarjetas y más.



Nos intentamos contactar mediante la aplicación en distintas ocasiones pero no recibíamos respuesta del chofer. Además tampoco teníamos su teléfono ni modelo del auto. Lo único que teníamos era su nombre y el número de matrícula.



Estábamos sin esperanza y la billetera había sido dada por perdida. Cerca de las 21:00 ibamos camino al estadio a ver Argentina y vimos un patrullero por lo que se nos ocurrió plantearles el incidente. Tres policías nos atendieron muy amablemente y nos invitaron a sentarnos en un banquito mientras hacían averiguaciones por teléfono. En ese momento nos ofrecieron si queríamos algo de tomar o que nos consigan comida pero nos negamos. “This is Qatar”, nos dijo uno, para explicar que la billetera iba a aparecer.

Nos sentamos y en menos de 20 minutos habían encontrado al conductor. Hablaron por teléfono y él pidió para acercarla al otro día a nuestro domicilio pero el policía le exigió que viniera al estadio cuanto antes. Mientras esperabamos se acercaba la hora del partido y uno de los policías nos pidió que fueramos a disfrutar de partido y que cuando terminara volvieramos a ese lugar.



Pitó el juez, fuimos al lugar que nos habían marcado y el policía nos trajo la billetera. Tenía en su interior todo el dinero, los documentos y tarjetas. “Miren si está todo correcto”, nos dijo el policía, al que le pedimos una foto para esta newsletter. Curiosamente su nombre era Mohammed Ali.

Me despido porque llegó la comida y vamos a cenar con la musicalización de cientos de argentinos que están en este shopping. “Muchaaachosss ahora nos volvimo´a ilusionar”. Va a ser difícil sacarnos esa canción de la cabeza y cada vez va a ser peor porque los argentinos prometen seguir llegando.

Les dejó mi cuenta de Twitter por si quieren intentar adivinar quién fue el despistado que perdió la cédula. También recuerden que le pueden escribir a Ángel en su cuenta que es esta. Nicolás, el tercer mosquetero, está compartiendo buen contenido en su cuenta por lo que les recomiendo visitarla también.



¡Hasta mañana!