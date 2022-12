Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La newsletter que nadie quería recibir

Nadie esperaba este final pero sucedió. Uruguay empezó el partido de la mejor forma posible. Había que ganar y en medio tiempo iba 2-0 y con un dominio del juego que hacía pensar que la clasificación no se iba a escapar. Corea del Sur le ganó a Portugal en la recta final y el tiempo no fue suficiente para reaccionar.



¿Alguna vez tuvieron nulas ganas de trabajar? Eso me pasa a mí en este momento. Soy Mateo y este es el texto que voy a escribir con menos ánimo en mucho tiempo pero ahí vamos.

La fiesta aguada

Uruguay salió con una propuesta ofensiva y con intenciones de dominar el partido. Giorgian de Arrascaeta fue de arranque, tuvo un gran primer tiempo e hizo dos goles. Luis Suárez fue protagonista, asistió, peleó y llevó las riendas en ataque. Uruguay se fue al descanso ganando 2-0 y con la clasificación encaminada.



Pero en el segundo tiempo la Celeste salió confiada y descansada en lo que estaba pasando. Un triunfo de Corea significaba la eliminación pero no pareció importar. Alonso pidió una línea de 5 defensores para mantener el 2-0 ya que Ghana se venía cerca del final del partido pero llegó la mala noticia: Corea anotó y pasó a ganar.



Uruguay se fue a la desesperada al ataque pero la ansiedad y los nervios hicieron equivocar los caminos. En la tribuna nadie podía creer que la selección de Diego Alonso había quedado eliminada del Mundial pero así fue.



La eliminación sucedió por no buscar un gol más en este partido. La eliminación sucedió por no ser más ofensivos en el debut ante Corea. La eliminación sucedió por varios factores pero sucedió.



Para ellos fue revancha

La imagen de Luis Suárez llorando en los minutos finales fueron mostradas en pantalla gigante en el estadio Al Janoub mientras se disputaba el partido. Cada vez que Suárez aparecía los ghaneses celebraban y dejaban en claro que el Pistolero no es un jugador apreciado por ellos.

Tras el partido los hinchas, a pesar de haber sido eliminados del torneo, mostraron que estaban conformes con el resultado porque Uruguay y Suárez habían quedado afuera. En Uruguay es algo incomprensible celebrar tras ser eliminados pero la herida de 2010 parece ser más profunda de lo que percibimos.

¿Inesperado?

La reacción de Edinson Cavani fue inesperada, pero tiene que ver con la forma de vivir el fútbol de los uruguayos. Al salir de la cancha tiró la cabina del VAR y el video se viralizó. Claramente el gesto estuvo mal, pero es entendible por la forma de sentir que tienen los uruguayos.



Cavani tuvo ese gesto al salir del campo como forma de desahogo y llamó la atención. Igualmente varios jugadores se mostraron molestos con el arbitraje y las decisiones como Diego Godín que dijo que "nos sentimos robados por dos penales que fueron claros y ni siquiera revisaron" o Luis Suárez que dijo que está “orgulloso de ser uruguayo aunque no nos respeten".

La verdad que no son muchas noticias, lo admito. Tampoco la escritura es tan cuidada pero creo que hoy me sabrán perdonar. Ganamos pero perdimos y quedamos afuera de Qatar 2022. No planteamos bien los partidos, hay reclamos, hay desilusión, pero también hay otro Mundial en cuatro años.



Parece un consuelo pobre pero el fútbol es así y es parte del juego. Igualmente el Mundial continúa y hay que elegir una selección por la que hinchar. Me la pueden contar a mi en esta cuenta de Twitter o a Ángel en esta dirección.