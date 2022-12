Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión

¡Buenas, buenas! ¿Cómo andan? Ángel por acá. Hoy aprovecho un hueco para escribirles un poco más temprano. Las jornadas se nos están haciendo muy largas y casi siempre dejamos la newsletter para el final. Para que se den cuenta, ayer Mateo la mandó recién a las 4.30 de la mañana para nosotros. Cabeceaba mientras las escribía.



Pero no nos podemos quejar. La convivencia marcha viento en popa. Ayer Mateo se enteró que el apartamento tenía cocina. Nunca había agarrado a la izquierda del pasillo. Hizo lo que pudo con sobras de días anteriores y salvó el examen. Derrapó hoy cuando preguntó a qué hora venían a limpiar y se enteró, en el día de 12 de la estadía en Qatar, que no hay nadie.

Me gusta para Uruguay

El paso de la horas tras la derrota con Portugal ya me había hecho ver las cosas con más calma. No es tan descabellado que Uruguay pueda clasificar a pesar de que no depende de sí mismo (si Corea le gana a Portugal definitivamente el de arriba nos está cobrando algo). Eso sí, antes de pensar en los demás hay que hacer lo propio: derrotar a Ghana mañana desde las 12.00.



Pero hoy nos encontramos con un ambientazo en la previa. Primero por el nuevo banderazo de los hinchas y segundo, y principal, porque vimos un plantel entero y con mucha fuerza.

Al mediodía fuimos a las conferencias de Diego Alonso y Luis Suárez. Para que tengan una idea, estos espacios no son los que más nos gustan a los periodistas. Por lo general los protagonistas se ponen el cassette y también es muy difícil sacarle un título jugoso cuando casi no hay espacio a repreguntas y cada periodistas plantea su interrogante de acuerdo a sus intereses. No tiene nada que ver con una entrevista mano a mano donde vos manejás el hilo de la charla y también se genera otro ambiente.



Sin embargo, estas fueron de esas conferencias que realmente valieron la pena. Los dos hablaron sin pelos en la lengua, asumiendo la responsabilidad de los errores cometidos en los dos primeros partidos y sin buscar pretextos.



Incluso Suárez se la bancó respondiendo en inglés a un periodista extranjero que le preguntó si pediría perdón por la mano a Ghana en 2010 que privó al equipo africano de meterse en semifinales. "Toqué la pelota con la mano, pero el jugador de Ghana erró el penal. No yo. A mí me expulsaron y cobraron el penal. Yo no erré el penal, no es mi responsabilidad", dijo.



Después pidió "no buscar excusas" y salir a ganar que plantel hay como para jugar mucho mejor. Y tiene razón. Hasta ahora el rendimiento colectivo estuvo muy lejos de los nombres que tiene la selección.

Lo mismo el Tornado. Le preguntaron por las declaraciones del otro día de Josema Giménez y Edi Cavani, que habían dicho que no habían salido a ganar y que por el planteamiento había que preguntarle al DT, y respondió sin vueltas: "Los jugadores vinieron a hablar conmigo y el tema quedó laudado. Me dieron sus explicaciones de lo que quisieron decir y para mí es más que suficiente".

Recién ahora vengo de la práctica (Alonso abrió los primeros minutos para la prensa) y encontramos un ambiente similar al del arranque del Mundial. Suárez, como en la conferencia previa, se puso en rol de líder y llevó la la batuta de los chistes mientras el profe Ortega marcaba los ejercicios.



Alonso luego cerró puertas para trabajar con el equipo en cancha. Se espera que vuelva al 4-4-2 que le dio buenos resultados en los últimos 20’ con Portugal. Sergio Rochet, Josema Giménez, Mathías Olivera, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Darwin Núñez y Luis Suárez asoman como titulares.



Restan definir el lateral derecho (Guillermo Varela o Martín Cáceres), el primer zaguero (Diego Godín o Sebastián Coates) y dos volantes más. Hay varios y con diferentes características para dos lugares: Matías Vecino, Lucas Torreira, Manuel Ugarte, Facundo Pellistri, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás De la Cruz.



Luego del entrenamiento seguramente puedan surgir novedades en cuanto al 11 que pondrá el Tornado.

Por acá los voy dejando que aún tengo un montón de cosas para hacer. Espero que mañana sea un gran día para todos y pueda escribir esta newsletter con triunfo y clasificación de Uruguay.



¡Vamo' arriba nosotros!



