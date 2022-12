Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Contenedores, un show argentino y una estafa en Qatar

¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Acá al mando está Mateo. Para los que se están preocupando Ángel está bien. No, no se le rompió el teclado ni tuvo ningún problema, solo que llega la noche y entre cierre del diario que se va a imprimir en Montevideo y otras actividades termina tan ocupado que me encarga la newsletter. Les prometo que mañana le toca y vuelven a leerlo.



¿Les cuento algo? Hoy cociné. Desde que llegamos no había pisado la cocina porque Nicolás es amo y emperador de las hornallas, pero hoy me puse la 10. Empecé prendiendo el horno, luego corte levemente el borde de la bolsa de nuggets, vertí su contenido de forma uniforme en una asadera y las dejé hacerse a fuego lento. Presenté el plato con leves toques de mayonesa y listo. Síganme para más recetas gourmet.

De la mano de Lionel

Puedo decir que este miércoles vi el mejor partido desde la tribuna en lo que va de mi Mundial. Argentina, que tenía que ganar para asegurarse la clasificación, pasó por arriba a Polonia en un partido en el que el desempeño de varios jugadores hace que aumente la ilusión de los hinchas.



Lionel Messi erró un penal pero igual hizo un gran partido. Verlo desde la tribuna da gusto y en ciertas jugadas impresiona. Parece que fuera imposible sacarle la pelota, salvo para una persona cerca de nuestra butaca que comentó “es zurdo, te va a enganchar para adentro”, en una jugada en la que Messi conducía por derecha. Lamentablemente el defensor no lo escuchó ni lo conoce sino el resultado podría haber sido otro.



Lo único negativo de esta fecha, a mi modo de ver, es que a México no le dio, quedó afuera por goles y quedó sin entrenador. Los polacos no mostraron gran actitud y aún así están en octavos.



Tecnología y contenedores

Durante el partido de Argentina y Polonia conseguí otro tick en mi lista de objetivos durante mi estadía en Qatar: conocí un nuevo estadio. El 974 Stadium, también conocido popularmente como “el de los contenedores”, es un estadio que justamente tiene un diseño que incorpora 974 contenedores para homenajear la historia industrial de la zona en la que está.



El estadio es muy lindo y pintoresco. Los contenedores no están solo en la fachada sino que también pueden verse en su interior en la zona de baños, accesos a la tribuna y más. Lo único negativo es que nos tocó una de las últimas filas y los escritorios de la bancada de prensa nos tapaban la visión.

Otra situación novedosa que experimentamos este miércoles fue la aplicación que desarrolló FIFA llamada FIFA PLUS. Al usarla en el celular uno puede obtener estadísticas y datos en tiempo real. Lo curioso es que utiliza realidad aumentada por lo que uno apunta con la cámara a la cancha, selecciona un jugador y en la pantalla, sobre la imagen del campo de juego, se plasma la estadística que uno decida.



Por ejemplo si uno quiere saber los disparos de Lionel Messi durante el partido solo basta con seleccionarlo que sobre la imagen en la pantalla del celular aparecen los lugares desde los que remató, el minuto y cómo terminaron.



En mi opinión todavía no es una app tan cómoda, pero hacia esa interacción sobre la imagen puede que vayan las transmisiones deportivas. Aporta, no molesta y se adapta a la época de las multipantallas.



En Qatar también pasa

La compra y venta de entradas es una cuestión constante durante este Mundial. En los alrededores de los estadios es frecuente ver personas con textos al estilo “I need a ticket” en la pantalla de sus celulares y parados frente a los accesos. También en grupos de WhatsApp son usuales las preguntas por tickets para distintos partidos.



Una uruguaya sufrió una mala experiencia en la previa del partido entre Uruguay y Portugal pero por lo menos ese día tuvo un final feliz. Arregló con una persona para comprarle sus entradas y se encontraron. Ella le pagó y él vendedor tomó su celular y abrió su cuenta de FIFA en la que estaban las entradas. La mujer, con la sesión de su vendedor abierta en su celular, se dispuso a entrar al estadio.



Resulta que el modus operandi de esta estafa es el siguiente. Tras abrir la sesión y recibir el pago ambas partes se separan. El estafador, tan pronto como la víctima se dirige a la puerta del estadio, cambia su contraseña de ingreso a la plataforma de FIFA e inhabilita el acceso a su cuenta a todas las personas que tengan su sesión abierta.



Así fue como la uruguaya perdió US$ 350 y también la chance de ver a Uruguay. Eso creía, hasta que escribió en un grupo de WhatsApp y otro uruguayo que tenía una entrada que no iba a usar se la dio. Al menos pudo ver el partido desde la tribuna.



Mientras escribía estas líneas escuché a Ángel lavar los platos así que una tarea menos antes de dormir. Mi paso por la cocina fue sencillo pero tuvo buenas críticas. Igualmente no se si volveré a tener un desempeño frente al horno aunque de acá a que volvamos a Uruguay aún faltan un par de semanas y puede suceder.



Mañana será un día largo con conferencias de prensa de ambas selecciones y entrenamiento. Último día antes del gran partido para Uruguay y toda la data la van a tener en Ovación.



Si quieren recibir más recetas me pueden escribir a mi cuenta de Twitter que es acá. Si extrañan a Ángel y quieren pedirle que vuelva, este es su usuario. Mañana será otro día. ¡Nos leemos en breve!