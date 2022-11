Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un equipo separado

¡Buenas noches por aquí, buenas tardes por ahí! Soy Mateo y al menos al momento que escribo esta newsletter el saludo está vigente. Es un buen día porque acabo de llegar a la casa y Nicolás y Ángel tenían la cena preparada y me estaban esperando. Por ahora están muy serviciales me temo que hay gato encerrado y algo pedirán.

Mientras no sucede aprovecho esta vida de lujo y escribo esta edición mientras ceno. Día tranquilo en cuanto a actividades pero con bastante movimiento informativo. ¿Tienen algún grupo de WhatsApp en el que no hayan hablado de Uruguay? Si existe por favor mándenme que me sumo.



Hoy nuestro grupo se dividió y estuvimos en distintos lugares. Podríamos decir que fue para traerles una cobertura más completa pero en realidad yo me separé para terminar algunos trabajos pendientes.



Una dupla de selección

Nico y Ángel estuvieron en el entrenamiento de Uruguay, el primero después de la dura derrota con Portugal. Obviamente había caras largas, pero buen ambiente dentro de todo.



Luis Suárez y Diego Alonso fueron los últimos en salir a entrenar. Bajaron charlando y haciendo señas en la cancha, presumiblemente sobre incidencias del partido. Luego intercambiaron algunas sonrisas cómplices.

Se preguntarán si el plantel está dividido luego de las declaraciones de Josema Giménez y Edi Cavani. Honestamente Ángel no percibió nada de eso en la práctica. Incluso el propio Ignacio Alonso, en diálogo con Ovación, le restó importancia a esta situación.



Lo cierto es que la Celeste arrancó el operativo Ghana: el próximo viernes tiene que ganar y esperar que Corea no supere a Portugal para avanzar a octavos de final.



Desde los números no parece tan descabellado, pero tenemos que mejorar y mucho.



Que llegue Aguinaga

Una de mis tareas fue buscar un cambio. Nos estábamos por quedar sin efectivo y me embarqué en la aventura de conseguir riales qataríes. Lo cuento como gran aventura pero en realidad bastó con ir a un shopping para conseguirlo.



El gran problema estuvo que después de entrar al shopping me crucé con una tienda oficial de merchandising mundialista. No soy un comprador compulsivo pero algunos objetos me pueden y vi varios posibles objetivos. Muñecos, algún gorro, pobre de mi aguinaldo.

Con respecto a los objetos identificados con Uruguay la verdad no fueron mis favoritos. Hay una remera que tiene un costo de unos 1200 pesos uruguayos. Tiene la estética de este mundial con la bandera y colores nuestros. También hay gorros a unos $700. Espero que mis familiares no me lean porque sino ya veo los mensajitos mañana.



It´s coming home

Acabo de llegar a casa porque esta noche fui a ver Inglaterra – Gales ya que teníamos la noche media libre. Los ingleses hicieron un gran partido, golearon 3-0 y me pegaron esa canción que canta toda la tribuna.



La verdad la experiencia estuvo muy buena. En principio ir sin mis compañeros no era la idea que más me entusiasmaba pero casualmente a poco de mi asiento estaba el colega Víctor Darwin Rodríguez y vimos el partido juntos. Si bien estábamos en plena tribuna y no en la zona de prensa (nos adjudicaron esos asientos, un poco raro) disfrutamos del ambiente y vimos los tres goles en el arco que teníamos cerca. ¡Un lujito!

Por acá voy finalizando que tengo que terminar un video que sale mañana. Ya les conté de las carreras de camello hace unos días, este miércoles busquen el video que es bastante pintoresco.



Otra cosa que es un lujito es la entrada Hospitality, una especie de VIP que vende FIFA en la que uno recibe un trato diferencial. Comida, bebidas de todo tipo, lugares privilegiados y más. Intenté hacer la gran fake Neymar (mis aplausos a esta persona que engañó a todos) pero no pude.



Los dejo por hoy que al menos mi plato voy a tener que lavar. Si quieren pedirme algo, salvo que les compre algún regalito, este es mi Twitter. Ángel vino con espacio en la valija y creo que no tiene drama en llevar algunas prendas así que pueden encargarle en esta cuenta. ¡Hasta pronto!