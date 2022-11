Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con calculadora y estampitas

¡Hola gente! ¿Qué tal están? Por acá Mateo. Imagino que como todos con una mezcla de sensaciones. Un poco enojados, un poco desilusionados, un poco triste y también con un poquito de esperanza. Perdimos y el equipo no se encuentra pero al menos todavía hay chances y dependemos de nosotros, aunque una ayudita portuguesa no nos vendría mal.

Hoy obviamente que fue un día 100% uruguayo desde la mañana. Bueno, en realidad en la mañana no tanto, siendo que el partido iba a terminar tarde nos tomamos un rato más para dormir, tomar mate tranquilos e incluso revisar los resultados puestos en la penca. Algunos equipos me sorprendieron y me obligaron a hacer cambios.



Junto a Ángel estuvimos en la tribuna durante el partido de Uruguay y Nicolás estuvo en cancha para hacer toda la cobertura.

Un grito ahogado

Uruguay perdió en su segundo partido, esta vez ante Portugal por 2-0, y otra vez la imagen que dejó el equipo no fue buena. Ante Corea faltó protagonismo y se pidieron algunos cambios. Alonso hizo variantes pero no dieron resultado. Uruguay sigue sin convertir un gol y volvió a pegar una pelota clave en el palo.

El equipo, igualmente, tuvo algunos minutos de protagonismo y autoridad con el ingreso de Facundo Pellistri y Giorgian de Arrascaeta pero se terminaron con el correr del tiempo, el manejo de los momentos del equipo portugués y el segundo gol que terminó todo.



El resultado complica pero lo que más preocupa es la falta de juego y de reacción de la Celeste, que ahora está obligada a ganar ante Ghana. Puede que esa obligación de obtener 3 puntos pueda hacer que también tenga la obligación de buscar el partido y asumir otra postura. De lo contrario el sueño Mundial se termina el viernes.



La situación fue tal que tanto Edinson Cavani como Josema Giménez tuvieron declaraciones que levantaron polvareda y generaron bastante repercusión.

Un brindis por ser uruguayos

Los uruguayos tuvieron su gran fiesta en la previa del partido. Se reunieron en el Doha Sport Park, un parque con un restaurante, juegos para niños, canchas de fútbol y más. Para ir todos juntos y matar la ansiedad por el juego organizaron este evento que tenía comida, música ¡y alcohol! Era condición clave para la realización y el lugar cuenta con habilitación.

Titingo, un carismático uruguayo que vive en Estados Unidos, se puso el país al hombro junto a un par de compañeros y comenzó gestionando un asado para 50. Todo fue creciendo, terminaron siendo 500 personas y Titingo se tuvo que pintar el pelo de celeste tras haber prometido que lo haría si pasaban los 300 tickets.



Los uruguayos disfrutaron desde antes del partido en un gran clima, vieron el duelo entre Corea del Sur y Ghana, alentaron y partieron al estadio juntos para ver a la Celeste.



Qatar se llenó de Cristianos

Así como sucedió con Lio Messi en los partidos de Argentina y con Neymar en los de Brasil, este lunes en los alrededores del Lusail Stadium se demostró que Cristiano Ronaldo es un fenómeno mundial y que genera tanto como toda la selección de Portugal.



En los alrededores del estadio fueron constantes los “Siu” emulando el festejo de CR7 durante la llegada de los hinchas. Sobre los hinchas, fue difícil encontrar alguno con camiseta de Cristiano pero que hablara portugués. La mayoría eran de India, Pakistán y otros países en los que tienen gran admiración por él.



Hasta acá llegó la newsletter de hoy. No es la mejor de las ediciones pero teníamos que cumplir. Uruguay vuelve a jugar el viernes y confiamos que al fin vamos a poder escribirles sobre una victoria Celeste. Mientras tanto, si quieren comentar algo o hacer preguntas, pueden escribirme en mi Twitter que es este. También pueden hacerlo en el de Ángel, que está acá.