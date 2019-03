Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se fue de copas a China

Foto: @Uruguay

Era lo esperado, pero había que concretarlo. Uruguay le ganó 4-0 a Tailandia y se consagró en la China Cup. ¿Lo más destacable? El rendimiento de Nicolás Lodeiro y de Gastón Pereiro durante los dos encuentros. La Celeste se transformó en la primera bicampeona de este certamen donde el Maestro hizo muchas pruebas y seguramente se fue con buen sabor de boca.

De estrenos y récords

Foto: @Uruguay

Diego Godín se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la selección uruguaya alcanzando los 126 partidos y superando a Maximiliano Pereira. Giovanni González tuvo su estreno como titular y disputó los 90' y a su vez Maximiliano Gómez marcó su primer gol con la camiseta de la Celeste.

El Feni’ no se baja

Foto: Marcelo Bonjour

¡Ay JR! "El tiqui-tiqui nunca se fue", tiró Carrasco y disfruta del gran momento de su Fénix, pero un poco más le gusta ver cómo los que lo critican ahora sufren. El equipo de Capurro ganó, goleó y gustó frente a Danubio por 5-1, es único líder, el único equipo que queda invicto en el Apertura y el que más goles tiene anotados. Cinco años hacía que los albivioletas no iban líderes en la sexta fecha de un torneo corto y mientras lo hacen se deleitan con “Leo” Fernández al que si sigue así le queda poco en el club.

El “Mago” Gutiérrez

Foto: Gerardo Pérez

¿Tanto puede cambiar un equipo de un fin de semana a otro? Sí, puede. Nacional lo demostró y en el estreno de Álvaro Gutiérrez goleó a Plaza Colonia por 3-0. El plantel toma confianza y el entrenador agranda aún más la espalda en el tricolor. Los hinchas pudieron disfrutar de la primera victoria alba en el Uruguayo, ya cerraron la etapa de Domínguez y con el “Mago” Gutiérrez se fueron locos de la vida del Parque Central.

Tejera tiene la fórmula antigrande

Foto: Gerardo Pérez

¡Qué misterio el de Racing! Ganó un solo partido, pero está invicto ante los grandes. Luego de igualar 1-1 con Nacional hizo lo propio con Peñarol en el Campeón del Siglo, pero 2-2. De hecho, el conjunto de Sayago estuvo a pocos minutos de llevarse la victoria luego de dar vuelta el marcador. A Peñarol le costó mucho no contar con tres jugadores de su columna vertebral: Formiliano, Gargano y el “Toro” faltaron con aviso y los aurinegros sumaron su segundo juego consecutivo sin triunfos.

Rosario siempre debió estar cerca

Foto: Francisco Flores

Tres partidos y siete puntos. Rosario Martínez comenzó bien su periplo como entrenador de Rampla Juniors y tras ganarle a Cerro Largo e igualar frente a Juventud de Las Piedras le ganó a Liverpool que venía de hacer seis goles. El equipo picapiedra hace su juego y le rinde. Espera el momento preciso, contragolpea y así va de alegría en alegría.

Falló el Gaucho Power

Foto: Francisco Flores

Progreso sabía que si ganaba alcanzaba a Peñarol, pero Boston River lo complicó y le sacó un empate en La Teja. El equipo de Rocco sumó su segundo partido consecutivo sin ganar y perdió la racha positiva con la que había comenzado.

El carnaval de Melo se terminó

Foto: @CampeonatoAUF

Cerro Largo no la pasó bien en Las Piedras, perdió ante Juventud por 1-0 y terminó con tres hombres menos. Como si eso fuera poco perdió a su goleador, Sebastián Sosa, para el próximo partido ya que fue uno de los expulsados. Otro equipo más que le perdonó la vida a Peñarol ya que si ganaba, lo pasaba en la tabla.

El Cerro es cuesta arriba

Foto: Marcelo Bonjour

Los del “Culaca” González comenzaron bien el Apertura, pero con el paso de los partidos fueron bajando su nivel y ya se ubican en la última posición del certamen. Este fin de semana fueron superados por un River Plate que necesitaba el triunfo luego de tres partidos sin ganar. En breve se viene la actividad internacional y el albiceleste debe mejorar y mucho.

Violeta desteñida

Foto: Leonardo Mainé

Defensor acompaña a Cerro en la última posición del Apertura y volvió a dejar puntos. Es cierto que esta vez mereció mejor suerte pero no pasó del empate 1-1 ante Wanderers. El equipo del “Polilla” no levanta cabeza, pasan los partidos y de los seis que disputó ganó uno solo.

AL VAR: No a la selección, sí a Nacional

Foto: Gerardo Pérez

Situación extraña la que se dio con Santiago Rodríguez. El volante no viajó con la selección por una lesión en su rodilla, pero se recuperó y Álvaro Gutiérrez no solo lo utilizó, si no que fue titular y además marcó un gol.

LOS GOLES DE LA SEMANA:

De chilena

Foto: Marcelo Bonjour

Leonardo Fernández pasa por un gran momento. Anotó dos goles, asistió en otro y es uno de los máximos goleadores del Apertura sin ser delantero. Lo disfrutan Carrasco y todos los hinchas del equipo de Capurro.

Con el arco libre

Foto: Leonardo Mainé

Defensor Sporting jugó cuatro partidos hasta el momento en el Franzini y no ganó ninguno. Eso sí, lo positivo es que logró la primera unidad en su casa luego de tres derrotas ante Peñarol, Cerro Largo y Juventud de Las Piedras.

En contra

Foto: Gerardo Pérez

El descenso ya empieza a acechar a Plaza Colonia. Se ubica último en esa tabla y debe empezar a sumar unidades si no quiere complicarse.