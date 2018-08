POR BRUNO SCELZA

En guardia

Ayer hubo Congreso de intendentes y se habló de seguridad. Allí fue que el intendente de Florida, Carlos Enciso, propuso crear una policía municipal similar a la que existe en las provincias argentinas, dependiente de las intendencias y no del Ministerio del interior. Los intendentes del FA, más Carmelo Vidalín y Enrique Antía (PN) descartaron esta posibilidad, aunque a otros como Adriana Peña de Lavalleja o Marne Osorio de Rivera les gustó la idea.

Juicio, gurí

La oposición no cree que Aratirí gane el juicio contra el Estado uruguayo pero advierte que va a salir caro. "Avisamos 200 veces que era una empresa complicada", dijo Pedro Bordaberry, mientras que Jorge Larrañaga anunció que convocará al canciller Rodolfo Nin Novoa al parlamento para que explique los pasos a seguir del gobierno.

¿Qué hacemos el fin de semana?

Cine

Se encuentran en cartel películas como El Ángel, La Masacre de Texas: el origen de Leatherface, La Flor de la Vida, Christopher Robin: un reencuentro inolvidable y La pequeña Traviesa.



Teatro



- Viernes: A Ferrer Y Piazzola en Centro Cultural Florencio Sánchez, El Nombre en Teatro del Notariado, Gaillway en teatro Agadu, Terrorismo Emocional en Teatro Alianza, Labio De Liebre en Teatro Solís.



-Sábado: El Ilustrador en el Teatro Solís, El Monstruo De Colores, Petróleo y La Ronda en Teatro El Galpón, Azul Resplandor y Las Novias De Travolta en Teatro Alianza, Minas El Show en Teatro Nogaró.



- Domingo:

Un Artista De La Muerte en Centro Cultural Terminal Goes, He Nacido Para Verte Sonreir en Teatro Alianza.



Música



- Viernes: De La Vieja Estirpe en Sala Camacuá, Fernando De Moraes-Pablo Milich en Teatro El Galpón, Mabelita Rodríguez en Sala Zitarrosa, Nahual en La Trastienda Samsung



- Sábado: El Juego Se Vuelve Canción 2 en Teatro Solís, Pecho E’ Fierro 20 Años en Centro Cultural Florencio Sánchez, Solarcodex y Sendero Del Filo en Centro Cultural Terminal Goes, Los Mareados 25 Años en Sala Zitarrosa, Eruca Sativa en Museo del carnaval, Puro Chamuyo-Manuel Díaz en Sala Camacuá



- Domingo: Dúo Karma en Sala Zitarrosa



No te vayas Mama

Ayer se confirmó que Diego Arismendi no seguirá en Nacional: no fue a entrenar a Los Céspedes y viajó a Argentina para firmar contrato con Rosario Central.

Sándwich chileno

Hoy es viernes y sale El Empresario. Entre varios temas está la historia de Matías Leiva, un chileno que empezó vendiendo sándwiches de jamón y queso en la calle y ahora tiene una empresa que emplea a 300 personas y atiende 3.500 pedidos por día.

Charlas de ascensor

- Jorge Vázquez se puso a disposición de la Fiscalía por investigaciones de la AUF



- Gobierno argentino propone ahora despenalizar el aborto



- ¿Es verdad que ganaste US$ 90.000 en un sorteo telefónico internacional?



- Cuatro manías relacionadas con el sexo que tienen nombre propio



La cocina A punto

Ana Laura Zerpa te enseña cómo preparar una tarta de cebollas caramelizadas con queso brie en A punto, el portal gastronómico de El País.

La yapa: la caricatura del día

Daniel Martínez por Arotxa.

