POR BRUNO SCELZA

A los tiros porque le bajaron un video

La mujer que ayer emprendió a tiros en las oficinas de YouTube en California hiriendo a tres empleados y quitándose la vida luego, se llamaba Nasim Najafi Aghdam y era una youtuber que producía contenido sobre veganismo.



La atacante publicó varias críticas contra YouTube en su página web, quejándose porque la plataforma de videos de Google le había eliminado videos por infringir las normas sobre spam y prácticas engañosas.



Nasim tenía 39 años y manejaba cuatro canales en distintos idiomas.

El pueblo donde culpan a la víctima

Ayer fue el entierro de Martín Bentancur, el doble homicida de Quebracho. En las imágenes que recogió El País se pudo ver una concurrencia importante para despedir al hombre que asesinó a su exsuegra, Nelly Goyencehe, y al policía Juan Carlos Oviedo.



En Quebracho viven 2.800 personas y se respira un ambiente tenso. El día del doble crimen, los comercios de la zona que ayer cerraron por duelo no hicieron lo mismo, lo que provocó las críticas de la familia de Goyeneche y los compañeros del policía.



En la familia de Valeria aseguran que los habitantes de Quebracho se pusieron en su contra y tienen miedo de que sea víctima de represalias. Le echan la culpa de lo sucedido por haber finalizado su relación con Bentancur y luego haberse puesto en pareja con una persona más joven que ella.



Un familiar de Valeria que habló con El País recordó que cuando Bentancur tuvo una pelea con su familia, Nelly Goyeneche, a quien después mató, lo acogió en su casa durante tres años. Sin embargo, no hay una sola línea de arrepentimiento por el asesinato de su exsuegra en los mensajes que dejó.



Este familiar también dijo que Bentancur tuvo comportamientos violentos con Valeria y que ella, luego de terminar la relación, no lo denunció porque tenía miedo.



Un amigo del femicida negó el maltrato hacia Valeria pero sí reconoció que la mujer le contó que había recibido cachetadas por parte de Bentancur. La persona se quejo porque el doble homicida quiso recomponer la relación pero Valeria no quiso volver.



Intiman a clubes ante Sceretaría Antilavado

Nacional, Boston River, Danubio, Defensor Sporting, Juventud de Las Piedras, Montevideo Wanderers, Plaza Colonia, Racing, Rampla Juniors, Rocha FC y Sudamérica serán intimados ante la Secretaria Antilavado por no haber cumplido con el decreto que los obliga a dar información básica sobre la transferencia de sus jugadores.



La denuncia se hará efectiva el viernes por parte de la Secretaría Nacional de Deporte. El decreto, fue firmado el año pasado y, según explicó Fernando Cáceres, secretario de Deportes, ya se hicieron llamados de atención a los clubes por esta situación.

Charlas de ascensor

- Nacional empató 0 a 0 con Real Garcilaso



- Peñarol juega hoy ante Atlético Tucumán en el Campeón del Siglo



- Dos hermanos resultaron heridos tras caer de una rueda gigante en Dolores



- El Supremo Tribunal Federal de Brasil decide hoy si Lula va preso o sigue libre

La yapa: la foto del día

Magia pura de Cristiano Ronaldo para el segundo tanto en la goleada del Real Madrid a la Juventus por 3 a 0 en Italia, durante el partido de ida de cuartos de final de la UEFA Champions Lague. Foto: AFP.