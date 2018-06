POR BRUNO SCELZA

La bandera de Mateo

Una bandera de Uruguay con una franja negra en diagonal donde se leía el nombre "Mateo" fue colocada ayer en la entrada de la casa del presidente Tabaré Vázquez, durante una manifestación en reclamo de más seguridad.



Mateo es el nombre del joven de 20 años que fue asesinado días atrás a media cuadra de la casa del mandatario. Durante la manifestación, los vecinos cantaron que no quieren "ni un hijo más" víctima de la delincuencia y tocaron timbre a la casa del presidente para que saliera, aunque Vázquez se encuentra en Argentina.

Otra vez

Un policía que iba como acompañante en un camión de reparto de soda fue asesinado ayer en en una rapiña en el barrio Conciliación. Es el cuarto policía asesinado en lo que va del año.

Charlas de ascensor

Se vienen los cambios sub 35

Uruguay ya se encuentra en Rostov y hoy realizará su último entrenamiento previo al partido contra Arabia Saudita. Es casi una fija que habrá dos cambios respecto al encuentro ante Egipto: se espera que mañana sean titulares Cristian Rodríguez y Carlos Sánchez. De esta forma, Óscar Tabárez pondrá en cancha a siete jugadores mayores de 30 años.



Bajo la lupa

Analistas admiten que las medidas del gobierno para generar más trabajo tienen mayores incentivos, pero de todos modos consideran que estos no moverán la aguja para que cambie la situación.



El mundial hoy

- 9 hs Colombia vs. Japón, primera fecha del Grupo H



- 12 hs Polonia vs. Senegal, primera fecha del Grupo H



- 15 hs Rusia vs. Egipto, segunda fecha del grupo A

Prócer se vende

La casa donde nació y vivió José Artigas durante su infancia está en venta. La vivienda se encuentra en la Ciudad Vieja en la esquina de Cerrito y Colón. Desde hace 10 años, en una de las paredes exteriores hay una placa colocada por la Junta Departamental de Montevideo, pero desde entonces no se ha hecho mucho para mejorar la situación de la finca.

La yapa: la caricatura del día

Mohamed Salah por Arotxa.

