Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Coronavirus: nuevas medidas, 238 casos confirmados y la situación de los colegios privados

¡Muy buen viernes para todos!

Impacto de las medidas es de US$ 400 millones

Anoche, en una conferencia que contó con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, el gobierno anunció un recorte de los salarios públicos y jubilaciones estatales para los que ganen más de $ 80.000 líquidos. En principio, se trata de un descuento por dos meses para financiar los gastos de las medidas para enfrentar al coronavirus en nuestro país. El presidente dijo que es consciente que no se trata de una medida "simpática", pero aclaró que es necesaria y "solidaria". La rebaja será escalonada de acuerdo a los salarios: 5%, 10% y 20%.



Lacalle Pou le puso un número al costo de las casi 65.000 solicitudes de seguro de desempleo, la duplicación (por única vez) del monto de la Tarjeta Uruguay Social y las 300.000 canastas alimentarias que como "piso" se prevén repartir entre personas que lo necesiten: US$ 400 millones. Eso equivale a 0,7% del Producto Interno Bruto.



De acuerdo a estimaciones de El País, la mayor parte de esa cifra, poco más de US$ 300 millones, se va en los subsidios por desempleo y enfermedad.



Este mayor gasto repercutirá en el déficit fiscal que solo por eso pasaría a 5,3% del PIB. Pero, como por la caída de actividad debido a la cuarentena voluntaria se perderá recaudación de impuestos y además habrá más gasto en salud, el déficit se puede ir arriba del 6% del PIB, según estiman en el gobierno. Para financiar ese mayor déficit fiscal, el gobierno apela a líneas de créditos contingentes que el país ya tiene desde hace años con organismos multilaterales por US$ 1.500 millones.

COVID-19: 238 casos con 18 internados

El gobierno informó que la cifra de personas con coronavirus en Uruguay aumentó a 238, 21 más que las confirmadas el miércoles. No se sumaron departamentos con casos confirmados. Hay infectados en Canelones, Colonia, Flores, Maldonado, Montevideo, Rocha, Salto y Soriano.



De acuerdo al informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), ayer se realizaron 245 análisis con 224 resultados negativos.



Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, indicó que hay 18 personas hospitalizadas. De esos pacientes cuatro están internados en cuidados intensivos, dos en cuidados intermedios y 12 en sala.

Colegios no bajan cuotas y evaluarán morosidad

Teniendo en cuenta las dificultades económicas que atraviesan por la pandemia del coronavirus, los colegios privados reciben solicitudes por parte de los padres que solicitan que les consideren una rebaja en la cuota o un plan de financiación.



El tema fue analizado el último miércoles por la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep) y la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec). La idea es evitar las rebajas generalizadas o contemplaciones especiales y sostener el servicio educativo. Las dos organizaciones, que nuclean a unos 200 colegios, emitieron comunicaciones internas a sus socios.



Aidep recomienda esperar a los primeros días de abril, justamente cuando deban pagarse las cuotas, para tomar decisiones. Además, piden no enviar trabajadores a seguro de paro hasta tener más claro hasta dónde llegará la morosidad. El 13 de abril evaluarán la situación, pero ya esperan que el impacto será alto.



Audec, en tanto, aportó un informe jurídico respecto a las especificidades del seguro de paro parcial que anunció el gobierno días atrás, y que según ellos no se adecua a las características del trabajo docente. Aidep y Audec argumentan que en varios centros educativos empezaron a apelar al seguro de paro, pero no manejan cifras concretas.

Más coronavirus

- COFE rechaza la rebaja salarial del gobierno, pero descarta que se vayan a tomar medidas



- ¿Qué otras medidas económicas vienen y cuál es el detalle y financiamiento de las tomadas?



- Qué es un respirador y por qué ayuda en el tratamiento de los enfermos de COVID-19



- Habilitan test de COVID-19 sin que el paciente baje del auto; gobierno espera hacer 200 al día



- El combate al coronavirus desde el aire: así es un día de patrullaje sobre Montevideo



Para suscriptores

- Recomendaciones y ejercicios para que el teletrabajo no traiga consecuencias físicas



- Se multiplican hasta por ocho los pedidos al super, ¿cómo logran responder a la demanda?



La tapa de hoy

3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.

Para saber más, ingresá a elpais.com.uy

Si tienen algún comentario, pregunta o sugerencia, pueden ubicarme a través de mi cuenta de Twitter: @angel_aste



¡Saludos!