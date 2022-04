Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Coronavirus: estrategia del gobierno, suben las frutas y verduras y eventuales sanciones a empleados públicos

¡Buen día! ¿Despiertos ya? Apronten rápido el desayuno que tenemos otro día muy cargado de información...

Subsidios, alimentos y seguridad

A última hora del martes el gobierno anunció nuevas medidas para seguir combatiendo al coronavirus, que ayer alcanzó los 189 casos confirmados en Uruguay. Sin entrar en una cuarentena total, las mismas se sustentan en tres aspectos: subsidios, alimentos y seguridad.



Uno de los principales objetivos es incentivar a que la gente mayor de 65 años, actualmente unas 55.000 personas en actividad, se aísle en cuarentena voluntaria. Por ese motivo Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, anunció una licencia especial por enfermedad por 30 días. La intención es evitar que el virus afecte a esta franja etaria, que es la que tiene mayor riesgo de letalidad.



En el caso de los trabajadores públicos es obligatorio y en el de los privados, voluntario, pero esperan la mayor aceptación.



Al margen de la ya conocida apuesta para que los uruguayos que no necesitan salir a trabajar, porque lo pueden hacer desde sus hogares, se queden en sus domicilios o si están en seguro de paro, circulen lo menos posible, los otros puntos pasan por la protección a los más vulnerables mediante acciones para las personas en situación de calle: más dinero en las tarjetas Uruguay Social y la comida que se brinda a los escolares.



En lo que tiene que ver con la alimentación, para mantener defensas cuando bajen las temperaturas, el gobierno trabaja con los supermercados para garantizar la seguridad de esos comercios: mayor presencia policial, sin que se vean obligados a cerrar en horas nocturnas.



Por otra parte, hasta el 13 de abril el gobierno prohibió el ingreso al territorio nacional de extranjeros que no sean residentes, mientras que también decidió impedir la salida de nacionales hacia cualquier destino.



Aumento de hasta un 40% en frutas y verduras

De acuerdo a un relevamiento que hizo El País en ferias de Montevideo, el aumento en la demanda de frutas y verduras ante el aislamiento por el coronavirus provocó un ajuste en los precios de hasta un 40%.



Pablo Pacheco, ingenieron agrónomo y responsable del Área de Desarrollo Comercial del Mercado Modelo, reconoció que hubo un claro incremento, pero argumentó que el fenómeno es más complejo que hablar solo del "efecto coronavirus", porque allí también incide la sequía de fin del verano y el cambio de hábitos de los uruguayos en los últimos días.



El último informe del Mercado Modelo indica un aumento en los valores del boniato, calabacín, cebolla, papa, zanahoria, zapallo kabutiá, zapallito, zuchini, choclo, berenjena, ciruela y limón.

Empleados públicos y sus posibles sanciones

Los empleados públicos están expuestos a sanciones por no cumplir la cuarentena o el teletrabajo, dos de las recomendaciones que hizo el gobierno ante la llegada del coronavirus. ¿Cuáles serían las consecuencias?



Martín Risso, catedrático de derecho administrativo, dialogó con El País y dijo que el incumplimiento a la cuarentena voluntaria solicitada por el gobierno "puede tener consecuencias administrativas" para ese empleado estatal.



"No es blanco o negro. Si el funcionario público está enfermo, sale a la calle y contagia a una persona, la sanción puede ser grave. En principio, romper la cuarentena no creo que sea una falta grave. Insisto, hay que ver caso a caso", afirmó el profesor universitario.



Por su parte el director de la Oficina de Servicio Civil, Conrado Ramos, indicó que es muy difícil constatar que una persona salió y violó dicha solicitud ya que las justificaciones son infinitas.



¿Y el teletrabajo? Risso manifestó que "no caben dudas" de que el funcionario público puede ser sancionado por no cumplir con la tarea dispuesta por sus superiores desde su casa. Asimismo señaló que si los casos son reiterados "puede terminar en un sumario".



Ramos, en tanto, dijo que para que se dictamine que un funcionario estatal incumplió con su horario de teletrabajo es necesario un proceso disciplinario, ya que puede dar múltiples justificaciones para explicar por qué no cumplió con el trabajo desde su casa.



Más coronavirus

- Caceroleo, aplausos, gritos y serenatas desde los balcones: los montevideanos y el coronavirus



- Coronavirus: el Parlamento tiene a 50 funcionarios aislados



- Las medidas de los bancos para el pago de tarjetas de crédito y los cuidados que se deben tener



Para suscriptores

- ¿Qué impacto económico prevén las empresas uruguayas por el coronavirus y una eventual cuarentena?



- Todavía cantamos: ¿qué herramientas tienen los músicos uruguayos para afrontar la crisis?



La tapa de hoy

3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.

Para saber más, ingresá a elpais.com.uy

Si tienen algún comentario, pregunta o sugerencia, pueden ubicarme a través de mi cuenta de Twitter: @angel_aste



¡Saludos!