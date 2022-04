Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Coronavirus: el pedido de Lacalle Pou, planes de bancos y financieras y elecciones a fin de año

¡Muuuuuuuuuuy buen martes para todos! ¿Cómo andan por ahí? El diario de hoy viene bastante cargado, con mucha información, así que vamos rápido con los principales títulos.

Lacalle Pou exhorta nuevamente quedarse en casa

De acuerdo al último parte oficial, brindado anoche por el propio Luis Lacalle Pou, hay 162 personas confirmadas con coronavirus en Uruguay. Ayer apenas cuatro estudios dieron positivo sobre 211 análisis realizados.



El presidente volvió a exhortar a la población a que cumpla con la cuarentena voluntaria ante el peligro de la propagación del COVID-19. "Todavía no ha llegado el momento pico de esta pandemia. Lejos de relajarse en las medidas, hay que extremarlas", expresó el mandatario.



Lacalle Pou remarcó que no quiere decretar una cuarentena obligatoria y apuesta al compromiso de la ciudadanía. Además explicó que se verá una mayor presencia policial para pedirle a la gente que se mantenga en sus domicilios. "¿Alguien en serio, con responsabilidad, está dispuesto a llevar detenido, a llevar ante un juez, ante un fiscal, a un uruguayo que está tratando de hacer el peso? ¿En serio eso es lo que se está proponiendo?", preguntó.



Ayer por la mañana, el expresidente Tabaré Vázquez se sumó al pedido del SMU (Sindicato Médico del Uruguay) de implementar la cuarentena total.



El presidente no compartió la decisión del Pit-Cnt de convocar un caceroleo y apagón para mañana, aunque dijo que la respeta. "Nosotros no estamos haciendo política, no vamos a hacer política, nosotros estamos gobernando", subrayó.

Planes de bancos y financieras para diferir pagos

En lo que tiene que ver con los bancos privados, ya empezaron a implementarse planes para aliviar los pagos de cuotas de créditos que estén al día, a familias y pymes, a raíz del impacto económico de la propagación del coronavirus. El Banco República, en tanto, se espera que comience a hacerlo en los próximos días.



Los planes consisten en dar más plazo para cumplir con las obligaciones contraídas con bancos y financieras de plaza. La decisión del BCU se fundamenta en que una de las principales consecuencias económicas de la emergencia sanitaria resuelta por el gobierno ante la aparición del coronavirus "es una reducción generalizada de actividades en diversos sectores, la cual es pasible de generar a empresas y familias restricciones financieras inesperadas por la pérdida repentina -aunque transitoria- de ingresos".



La resolución abarca el pago de capital e intereses "para deudores cuyos ingresos puedan ser afectados a consecuencia de la emergencia sanitaria" con "créditos vigentes al 29 de febrero de 2020" y operaciones de crédito que se habían concretado entre el 1° de marzo y el jueves 19. Contempla los vencimientos comprendidos entre el 1° de marzo y el 31 de agosto de este año.



Consenso para aplazar elecciones departamentales

Ante la emergencia sanitaria decretada por el gobierno por la llegada del coronavirus, los partidos coinciden en que las elecciones departamentales, que estaban inicialmente fijadas para mayo, deben realizarse en octubre o noviembre.



El tema estuvo ayer en una reunión convocada por la vicepresidenta Beatriz Argimón. Allí dijeron presentes las principales autoridades partidarias, con la excepción del expresidente Julio María Sanguinetti que se mantiene en su casa por prevención, para encontrarle una salida jurídica al asunto.

Más coronavirus

- La crisis por el coronavirus ingresa en el terreno político



- Por dentro: así es el taller del Ejército que confecciona tapabocas para el MSP



- Preguntas y respuestas sobre el coronavirus: chateá y sacate las dudas



- Música a distancia: Lucas Sugo, Meri Deal, Fata Delgado y Brancciari charlan con El País



Para suscriptores

- Los contagios por coronavirus pueden generar juicios por daño



La tapa de hoy

