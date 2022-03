Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Coronavirus, coronavirus y más coronavirus

¡Buen arranque de semana para todos!



Vamos rápido con las noticias que este lunes viene bien cargado y claro que sí, con el tema que más ocupados nos tiene a todos: el coronavirus.

Primeros dos casos autóctonos de coronavirus generaron más medidas del Gobierno

El Gobierno confirmó anoche la aparición de los primeros dos casos autóctonos de coronavirus. Uno de ellos se trata del exsenador colorado Pedro Bordaberry.

​

En total, hay ocho personas infectadas por el coronavirus en Uruguay: cinco en Montevideo, dos en Salto y una en Maldonado. Dos de ellas están hospitalizadas, pero todas se encuentran fuera de peligro.



La aparición de dos casos autóctonos de coronavirus en Uruguay desencadenó una batería de medidas presentada anoche por el Gobierno, entre las que se encuentra la suspensión de vuelos desde Europa a partir del viernes.



Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, explicó que se creará un protocolo a aplicar en toda la administración estatal (entes, servicios descentralizados y gobiernos municipales) que incluye aspectos del trabajo y la atención al público.



Además, también anunció que trabaja en un protocolo para promover el trabajo online en todo lo que sea posible y reducir así los traslados de las personas.

¿Parlamento online?

El Parlamento analiza posibilidad de comenzar a trabajar online por el avance del coronavirus. La vicepresidenta Beatriz Argimón se reunirá hoy con legisladores de todos los partidos para definir los pasos a seguir.



"Se van a manejar todas las opciones, pero lo vamos a decidir con todos los partidos. Igual, vamos a ir manejando, en principio, trabajar con un solo turno de funcionarios, aunque todo esto estará sujeto a la decisión que tomemos entre todos. También convocamos al director de Informática a afectos de ir previendo si tenemos que desarrollar sesiones online", explicó.



Vacuna contra el coronavirus "llevará más de un año", según especialista

Henry Albornoz, profesor adjunto de la cátedra de Enfermedades Infecciosas y médico intensivista del Hospital Maciel desde hace 23 años, dialogó con El País y explicó que "encontrar una vacuna para el coronavirus llevará más de un año".



"Hay vacunas en fase de diseño y algunas ya diseñadas, en las etapas iniciales de investigación. Pero no serán de aplicación masiva ni contribuirán a controlar esta primera ola del brote en un lapso menor a un año. Hay que esperar, va a llevar más de un año en principio", comentó.



Sobre el aislamiento, dijo que "por el momento esa recomendación no es para toda la población".



"Las personas mayores, que tienen otros factores de riesgo, deberían restringir más las actividades. El resto de la población deberá ir llevando su vida aplicando el distanciamiento social, no saludarse con besos ni abrazos, no compartir utensillos, reforzar la higiene de manos. Esto será escalonado y se verá cuan intenso deberá ser la respuesta asistencial y de comportamiento de la comunidad", añadió.

