Ajuste de tarifas, uruguaya en cuarentena en Italia y el apretado triunfo de Peñarol

¡Jueves! Ya entramos en la recta final de la semana.

Ahorro de US$ 273 millones y ajuste de tarifas

Acompañado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, el presidente Luis Lacalle Pou anunció anoche la puesta en marcha de un plan de contención del gasto para reducir el déficit fiscal del 4,6% del PIB, que incluye varias medidas tendientes a ahorrar, al menos, unos US$ 273 millones este año.



Arbeleche y Alfie explicaron que se decidió topear el gasto de este año en funcionamiento e inversiones (las partidas salariales quedan excluidas) en el 85% de lo efectivamente ejecutado en 2019. La decisión también incluye medidas como llenar solo una de cada tres vacantes que se generen, salvo en salud, enseñanza y seguridad.



También se anunció una suba del IVA para las compras con tarjeta de débito. En lugar de devolver al consumidor cuatro puntos, ahora serán dos. En los gastos con tarjetas de crédito en restaurantes, donde se devolvían nueve puntos de IVA, ahora serán cinco.



En lo que respecta a las tarifas, habrá suba de 10,7% de OSE, 10,5% de UTE y de 9,78% en Antel a partir del 1° de abril. El ajuste de combustibles quedó postergado.



Los anuncios del gobierno fueron fuertemente criticados por el Frente Amplio. Integrantes de la oposición acusaron al presidente de incumplir sus promesas electorales. El oficialismo, en tanto, lo negó.

Coronavirus en Italia: así lo vive una uruguaya

La periodista uruguaya Caterina Notargiovanni escribió para El País en primera persona cómo es vivir en cuarentena en Milán, una de las ciudades donde el coronavirus tomó mayor impacto.



"La vida cotidiana ya no es la vida cotidiana", señaló en el arranque de su crónica y así lo demuestra en cada párrafo. Todo cambió. No solo los cuidados extremos por la desinfección de cada persona y el lugar donde vive, si no también por los hábitos del día a día.



Saludar con el pie, mantener distancia en la vía pública, caminar distancias nunca antes pensadas por no querer tomarse el metro o tomar terapia por Skype, son solo algunos ejemplos que demuestran el impacto que tuvo esta pandemia en el norte de Italia.

Ganó, se desahogó y consiguió tranquilidad

En un partido donde sufrió más de la cuenta porque jugó gran parte del complemento con un hombre menos, Peñarol venció 1-0 a Jorge Wilstermann y sumó sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores. Alejandro Melean, en contra, marcó el único tanto del encuentro.



El aurinegro careció de ideas durante la mayor parte del transcurso del juego, pero con el empuje de un equipo que siempre intentó ir al frente se llevó un resultado importantísimo que lo mantiene con vida en la Copa y le da tranquilidad a Diego Forlán y sus dirigidos tras acumular tres partidos sin triunfos entre el torneo local e internacional.



"Cachavacha", bajo la lluvia y con un look algo más informal que el que mostró en sus primeras presentaciones como DT, se desahogó como el resto de los hinchas que se acercaron al Campeón del Siglo y gritó el tanto de la victoria como si fuera uno más.

- La autenticación de dos factores en el banquillo: no es tan segura como se creía



- Escasean tapabocas y alcohol en farmacias; se disparan las ventas por miedo al coronavirus



- "Como en la facultad", la vida de la primera dama Lorena Ponce de León



- Zíngaros pierde demanda por plagio en fallo histórico que cambia el futuro del carnaval



- Nacional enfrenta a Estudiantes de Mérida



- La NBA suspendió la temporada regular por el coronavirus



