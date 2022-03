Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dólar, empresas públicas y Maroon 5

¡Muy buen martes para todos! Vamos con los principales títulos del día antes de que se largue la lluvia.

El dólar tuvo ayer su mayor suba desde la crisis financiera de 2008

El dólar tuvo ayer otro salto en Uruguay al subir 3,74%, la mayor alza diaria desde el 15 de setiembre de 2008, cuando se anunció la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers y estalló la crisis financiera internacional.



El Banco Central intervino cuando la moneda estadounidense cotizaba en $ 44 a nivel interbancario y logró moderar en algo la suba, ya que en el promedio del día se negoció a $ 43,199.



Esto se da en medio de una turbulencia financiera a nivel global por el temor al impacto del coronavirus en la economía mundial, que incluyó caída de las bolsas y el desplome del precio del petróleo.

Blancos cederán ocho presidencias en las empresas públicas

El gobierno definió ayer quiénes serán los presidentes de las empresas públicas durante los próximos cinco años. De un total de 28 presidencias de entes, los blancos cederán ocho en total (cuatro para el Partido Colorado y entre tres y cuatro para Cabildo Abierto).



Fuentes coloradas indicaron a El País que el Partido Colorado dirigirá Ancap, el Instituto Nacional de Carnes (INAC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Banco de Seguros del Estado (BSE).



En Cabildo Abierto, y de acuerdo también a fuentes de esa colectividad, el partido que lidera el senador Guido Manini Ríos se quedará con la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), la Unidad Reguladora de los Servicios de Electricidad y Agua (Ursea), El Correo y con el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

Una noche cargada de hits con Maroon 5 en el Centenario

Maroon 5 tocará esta noche desde las 21.00 horas en Montevideo todos sus hits. Para hacerse una idea, en la gira que los trae a Montevideo vienen abriendo con "This Love", de su disco debut Songs About Jane de 2002, y cerrando con "Girls Like You", del último Red Pill Blues de 2017.



La banda de Adam Levine también pasará por "Makes Me Wonder", "Payphone", "Maps", "Moves Like Jagger", "Sunday Morning", "Don’t Wanna Know", "Animals", "Sugar", "Won't Go Home Without You" y "She Will Be Loved".



Todas estas, muy conocidas, se intercalarán con algunas no tan populares, pero siempre efectivas.



Hacé click aquí para tener bien claro todo lo que hay que saber del show que la banda estadounidense dará hoy en el Estadio Centenario. Todavía quedan entradas a la venta y la telonera será la cantante Meri Deal.

Para suscriptores

- El coronavirus cambió el escenario económico global: ¿Qué tan preparado está Uruguay?



- Así es la situación en el sur uruguayo: tierra rajada y poca agua



Charlas de ascensor

- Científicos uruguayos encuentran pista para nuevo tratamiento contra la depresión



- Manini Ríos sobre los desaparecidos: "Vamos a mirar para adelante de una vez por todas"



- El proyecto secreto de Amazon: encontrar la cura para el resfrío común



La tapa de hoy

3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.

Para saber más, ingresá a elpais.com.uy

Si tienen algún comentario, pregunta o sugerencia, pueden ubicarme a través de mi cuenta de Twitter: @angel_aste



¡Saludos!