Misterio en la casa de Balcedo, Jara informó a la OPP y Nacional vs. Bengoechea

¡Jueves! A un paso nomás del fin de semana.

El cuerpo sería de un hombre joven

Continúa el misterio y habrá que esperar algunas semanas para tener respuestas más concretas. El hallazgo de un cadáver sobre la tardecita del martes en el predio de "El Gran Chaparral", la mansión que el matrimonio Balcedo-Fiege tiene en Playa Verde, sigue siendo toda una incógnita.



El Estado de descomposición del cuerpo encontrado a unos dos kilómetros de la mansión de los argentinos hace difícil determinar a simple vista la edad del fallecido. Habrá que aguardar los análisis de ADN que en los próximos días se realizarán en el Instituto Técnico Forense, en Montevideo. Pese a ello, fuentes del caso dijeron a El País que todo indica que se trata del cuerpo de un hombre joven que habría muerto hace unos dos meses.



Sobre cómo tomó la noticia Marcelo Balcedo, su esposa indicó: "No lo podía creer, está azorado", dijo. A Paola Fiege no le preocupa lo que pueda decir la gente sobre el hallazgo porque, aseguró, ni ella ni su familia "tienen nada que ver" al respecto.

Esquivó el mandato del FA e informó a la OPP

Ante el pedido de Isaac Alfie, director de la OPP (Oficina de Planeamiento y presupuesto). a los directores frenteamplistas de las empresas públicas para que le manden información detallada sobre el estado de situación de cada ente, la cúpula del Frente Amplio dio la orden de no mover las piezas y dejar todo como está.



Sin embargo, Marta Jara de Ancap eludió el pedido y se desmarcó del resto de las empresas públicas.



Las tarifas se convirtieron en el primer hecho de discusión entre el nuevo gobierno y el Frente Amplio, ahora oposición tras 15 años. El FA todavía tiene jerarcas en todas las empresas públicas, porque el Poder Ejecutivo liderado por Luis Lacalle Pou no designó a los presidentes e integrantes de los directorios de los entes autónomos. Ante la decisión del gobierno de Tabaré Vázquez de no aumentar las tarifas públicas en enero pasado, la medida quedó para el nuevo gobierno, un hecho que no tenía previsto el equipo económico que encabeza Azucena Arbeleche.

Un estreno con sabor clásico

Desde las 23.00 horas de Uruguay, en el Estadio Matute de Lima, Nacional hará su estreno en la Copa Libertadores ante Alianza Lima, el equipo que dirige uno de los máximos ídolos de Peñarol: Pablo Bengoechea.



Los dirigidos por Gustavo Munúa buscarán el primer triunfo de la temporada luego de la derrota con Liverpool en la final de la Supercopa, de la caída con Rentistas en el debut del Apertura y del agónico empate contra Cerro Largo en el final del partido.



Si quieren mantenerse al tanto de las novedades del Bolso durante el día sigan a Juan Pablo Romero, enviado de Ovación que se encuentra en Perú trabajando en esta cobertura.

Constitucionalistas ponen en duda el referéndum contra el tren de UPM



Fuentes de ingresos: la mayor parte de las transferencias van a los hogares más ricos



¿Cómo es la yegua con la que desfilará Lacalle Pou en la Fiesta de la Patria Gaucha?



Tabaré Vázquez llamó a vigilar derechos en su primera aparición tras dejar la Presidencia



Lo que está detrás de que el dólar haya pasado los $ 40 en Uruguay



Confirmaron más casos de coronavirus en la región



