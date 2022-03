Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edición de colección: la asunción de Luis Lacalle Pou

¡Muy buen arranque de semana para todos!



Este lunes viene muy cargado tras la asunción de Lacalle Pou como presidente. A continuación, les voy a marcar solo algunos de los contenidos que hay para leer hoy, pero le recomiendo al que pueda y quiera que vaya por la edición papel de este lunes. Es de colección.

Lacalle prometió luchar por el cambio y la libertad

Luis Lacalle Pou asumió como presidente de la República ante la Asamblea General y aclaró que "arranca un gobierno que no va a descansar". Se comprometió a luchar por el cambio y la libertad



"Llegó la hora de hacernos cargo. Llegó la hora de hacerme cargo. ¡Viva la Patria!", enfatizó el nacionalista al final de su discurso.



Seguridad, economía y educación, fueron las prioridades en las que hizo hincapié para afrontar los próximos cinco años.



Lacalle Pou ya le adelantó a sus ministros que las reuniones serán "mano a mano" y el sistema de Consejo de Ministros, como empleó el Frente Amplio, será solo en contadas ocasiones.



"Loli" cumplirá horario en el Palacio Estévez

Lorena Ponce de León, esposa de Lacalle Pou, tendrá un rol central en el nuevo gobierno. "Loli", como la conocen, contó en entrevista con El País que ya tiene planeada la agenda de su nueva vida.



Dedicará los lunes a su trabajo como paisajista y por las noches jugará al hockey. El resto de la semana, de martes a viernes, cumplirá un horario en la oficina que montará en el Palacio Estévez.



"Por un lado me siento preparada para que mi vida cambie, pero tampoco estoy tan dispuesta a cambiar. Cambiaré solo lo que a mí me parezca adecuado. Quiero seguir libre y poder expresarme. Y eso me está costando medirlo", contó.



Crónica: el desfile desde adentro

El periodista Eduardo Barreneche se vistió de gaucho, recordó sus viejos en su Artigas natal y cabalgó en medio de la columna de unos 4.000 jinetes que "sitió" el Parlamento.



"El desfile de ayer fue para mí como regresar en el tiempo o recuperar un tiempo perdido. Recordé los campos del norte mientras montaba un buen tordillo por campos montevideanos en dirección al Prado donde se iban a reunir todas las sociedades nativistas, troperos, peones y aficionados que querían participar a caballo en la asunción del presidente Luis Lacalle Pou. Sí. Porque Montevideo también tiene campo y sociedades criollas como otros departamentos. Y los montevideanos que andan a caballo son muy orgullosos de su origen como pude observar en la marcha", escribió en el inicio de su crónica.

¡Saludos!