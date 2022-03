Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Paros en la educación, conflicto con bemoles y Aguerre rompió el silencio

Tres paros en la educación por la ley de urgencia

A tan solo 48 horas de que Luis Lacalle Pou asuma la presidencia, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) se declaró en conflicto y fijó un calendario de movilizaciones que incluye tres paros en los primeros 45 días de clase.



El 12 de marzo será el primero. En Montevideo y Maldonado la medida será durante todo el día. En otras zonas habrá paros parciales "o lo que cada filial considere oportuno".



El segundo jueves de marzo es probable que también se sume el sindicato de UTU que hoy votará un paro de 24 horas.



Además, Fenapes prevé otro paro a fines de marzo con "todos los sindicatos de la educación" y un tercero "a mediados de abril con el Pit-Cnt".



¿El motivo de estos paros? En rechazo al anteproyecto de ley de urgente consideración. Según José Olivera, secretario general de la Federación, el anteproyecto busca "legislar un programa de gobierno" al que los sindicatos se oponen.

Apuntan a soprano de cambiar tono del Himno

Acusan a la soprano uruguaya Luz del Alba Rubio de cambiar el tono del Himno Nacional "para lucirse" en el traspaso de mando. Los integrantes del Coro Nacional del Sodre manifestaron en un comunicado su "total desacuerdo" con cantar el himno en otra tonalidad que no es la que establece un decreto vigente desde hace décadas, "violando no solo la norma, sino también el espíritu por el cual fue realizada dicha modificación".



Integrantes del coro del Sodre dijeron a El País que el cambio de tonalidad solicitado por Luz del Alba es "para que ella, que es soprano ligera, pueda sentirse cómoda en el solo (Libertad, libertad, orientales…), el cual no cantaría en Si bemol mayor".



Si bien el Himno Nacional originalmente fue compuesto en la tonalidad de Mi bemol mayor, el mismo fue transportado a Si bemol mayor para que pueda ser interpretado con comodidad por el común de la gente que "no sabe cantar".



La cantante, a quien el gobierno electo le ofreció ser la directora artística del sector lírico, no cuenta con la simpatía de todo el elenco estable del Sodre.



Washington Aguerre: "Yo no provoqué"

Desde Artigas, Washington Aguerre rompió el silencio. El arquero decidió hablar sobre lo que pasó en el partido frente a Nacional. Dijo que se siente agradecido con Cerro Largo y que quiere seguir en el club porque siente que aún tiene mucho para dar.



Sobre la polémica del último fin de semana, relató: "Me juzgaron teniendo en cuenta lo del año pasado y porque era con Nacional. Porque en los demás partidos nunca tuve un problema. Pero se reinsertó la polémica. Desde mi punto de vista yo no provoqué a la hinchada del otro cuadro".



"En la primera amarilla, que según me dijo el árbitro fue por hacer el festejo hacia la hinchada del otro cuadro, yo no lo hice con intención de provocar ni generar ninguna violencia. Pero ellos lo tomaron de esa manera, seguramente por lo que había pasado el año pasado justo con Nacional. Esta vez no fui con ninguna intención, pero los árbitros tienen su punto de vista y yo ya no puedo hacer nada", agregó.

La foto

Brasil analiza 300 casos sospechosos de coronavirus. Hasta el momento hay uno solo confirmado. La epidemia del coronavirus ha entrado en una fase decisiva, según la OMS, mientras el mundo adopta medidas drásticas para frenar su propagación.



