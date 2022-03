Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Candidatos del FA vs. Raffo, firmas vs. UPM y los aprontes de Lacalle Pou

¡Jueves!



Aguanten un poquito más que ya llega el fin de semana.

Oficialistas a la carga

Luego de que Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor, le reclame al exintendente y actual candidato frenteamplista Daniel Martínez que se "haga cargo" y "dé la cara" ante los ciudadanos que reclaman soluciones, desde el oficialismo salieron al cruce.



Si bien Martínez guarda silencio sobre los dichos de la candidata, su entorno la acusa de desconocer la realidad de la capital.



Los otros dos candidatos del Frente Amplio, sin embargo, no se quedaron callados. Carolina Cosse dijo que Raffo "recién está descubriendo los barrios” y que “no hay un Montevideo olvidado, porque nadie ha hecho más por los más débiles que los gobiernos del Frente Amplio" tanto a nivel nacional como departamental.



Eduardo Brenta, director de Recursos Humanos de la IMM, defendió las inversiones en saneamiento de su administración y también la acusó de desconocimiento. Pablo Ferreri, ex viceministro de Economía, recalcó que la zona recorrida por Raffo es gobernada por un alcalde del Partido Nacional.



El expresidente José Mujica también intervino en la polémica, y aseguró que apoya a Álvaro Villar porque no quiere terciar en "líos entre ingenieros". Además, criticó a Martínez y a Cosse por dedicarse a intercambiar ataques por la prensa.

Firmas para frenar tren de UPM

Desde el pasado lunes se lleva a cabo en el puerto de Montevideo la descarga de los primeros 200 kilómetros de rieles, para el Ferrocarril Central, la principal obra que asumió el gobierno como contrapartida de la inversión de UPM.



Alejandro Ruibal, jerarca de la empresa Saceem, dijo que si llegara a prosperar alguno de los recursos populares contra la obra, el estado deberá pagarle 400 mil dólares a su empresa por cada día de retraso.



Los grupos, coordinados por el abogado constitucionalista y diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust, presentarán firmas para parar el tren de UPM en los próximos días.



Los últimos aprontes antes de la asunción

Luis Lacalle Pou ya se probó la banda presidencial y la vestimenta formal que utilizará ese día, un traje confeccionado por la sastrería Muto. Sin embargo, el presidente electo también lucirá otro atuendo, algo más informal, el día previo a la ceremonia de cambio de mando.



De acuerdo a lo que le comentaron al país allegados a Lacalle, se trata de una "pilcha" campera que usará en la reunión con los jinetes que se concentrarán en el predio de la Rural del Prado.



El sábado en la noche, Lacalle Pou irá al predio para compartir un tiempo de confraternización con los jinetes que llegarán desde distintas partes del Uruguay. Para eso, la marca de ropa campera "Tranquera" le confeccionó una vestimenta especial para que use en el asado que compartirá en el Prado.



Una de las figuras que se sumó a la cabalgata es la artista plástica Agó Páez Vilaró (foto), quien ayer inició su viaje desde San Carlos para llegar al Prado el domingo por la mañana.



La foto

Peñarol tuvo su bautismo en rugby con un gran rendimiento. Venció 45-14 a Corinthians, en un encuentro de preparación para la Superliga Americana de Rugby que inicia el miércoles. Fue una noche histórica para el club y para este deporte en Uruguay.



¡Saludos!