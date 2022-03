Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Raffo vs. Martínez, pasta base y coronavirus

¡Buen miércoles (con olor a lunes para algunos)!

Raffo y una jornada intensa: recorrida, piedras y un mensaje para Martínez

Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por la coalición multicolor, recorrió ayer el asentamiento Aquiles Lanza y mostró un discurso mucho más duro en este arranque de campaña.



Le reclamó al exintendente y actual candidato a la IMM por el Frente Amplio, Daniel Martínez, "hacerse cargo" de los problemas que tiene Montevideo y "dar la cara" ante los ciudadanos que no reciben soluciones para sus inconvenientes diarios.



"Yo no creo que Daniel Martínez se pueda golpear el pecho hablando de que resolvió problemas de basura, saneamiento, iluminación", explicó.



Por otra parte, mientras terminaba de hablar con los medios en el asentamiento Aquiles Lanza, Raffo y los periodistas que allí estaban presentes recibieron algunas pedradas. "No me voy a asustar por dos piedras", indicó.

Pasta base: incautaron el cargamento más grande en la historia del país

Un operativo que se realizó entre domingo y lunes en el departamento de Artigas terminó con la incautación de más de 300 kilos de pasta base, la imputación de siete hombres y la detención de otras cinco personas, indicó a El País el fiscal del caso, Rodrigo Morosoli.



Un comunicado de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas detalló que se decomisaron 347 kilos de pasta base, lo que la convirtió en la incautación más grande de esta droga en la historia del país.



El coronavirus avanza y no da respiro: Brasil ya tendría su primer caso

El martes por la noche las autoridades sanitarias de Brasil informaron de que detectaron lo que sería el primer caso de coronavirus en ese país.



De todos modos aclararon que todavía debe ser realizado un nuevo análisis para la confirmación definitiva. Según el Ministerio de Salud, el paciente es un brasileño de 61 años que estuvo entre el 9 y 21 de febrero en Lombardía, en el norte de Italia.



Según fuentes del hospital Albert Einstein, donde esta persona se realizó los primeros análisis, el paciente presentó algunos síntomas característicos del coronavirus: fiebre, tos, dolores en la garganta y picazón en la piel. De todos modos, se aclaró que se encuentra bien y por el momento no corre riesgos. Este miércoles se conocerían los resultados definitivos.

La foto

María Julia Muñoz cumplió un sueño y desfiló con Mangueira en el Carnaval de Río. La ministra de Educación y Cultura estuvo en el Sambódromo y participó dentro de una ala que representaba a María Magdalena con estética LGBT.

