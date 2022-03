Coronavirus en Uruguay, colorados molestos y mano a mano con Luis Fonsi

Martes de Carnaval. Casi todos descansando. Casi todos...

Atentos todos: el coronavirus está al caer

Ayer se activó el protocolo ante un posible caso de coronavirus de un tripulante chino que estaba en una embarcación de bandera de Hong Kong en el Puerto de Montevideo.



Fue examinado y se descartó que se tratara de esa enfermedad. Sin embargo, el especialista Henry Albornoz advirtió que el virus llegará a Uruguay por la mayor conectividad con Europa.



La OMS (Organización Mundial de la Salud) teme una pandemia por coronavirus y el caos se apodera de Italia



Malhumor: colorados esperaban más cargos

El presidente electo Luis Lacalle Pou continúa manteniendo reuniones para completar todos los cargos de su futuro gobierno.



Si bien su objetivo es buscar contemplar las aspiraciones de sus cuatro socios en la coalición, existe malestar en el Partido Colorado, debido a que aspiraba a lograr más cargos y de mayor relevancia en el Poder Ejecutivo.



Esto enlenteció en parte la confirmación de varios dirigentes de la coalición que esperan el armado total del puzle de cargos.

Quiero respirar tu cuello despacito

El cantante Luis Fonsi se presenta esta noche en el Centro de Convenciones de Punta del Este. En la previa habló con El País sobre su vida, carrera y familia.



El creador de "Despacito" dijo que su hit "hizo lo que ninguna otra canción en español antes" y reconoció que no se cansa de cantarla.



"Cualquier canción que el público quiera escuchar yo quiero cantar. Al final del día, la energía que te devuelve el público, ese aplauso, esa emoción cuando empieza el primer acorde de una canción, sea esa o una canción vieja, es lo que quiero cantar en el show. Quiero tener una buena reacción y conexión con el público. Yo no canto para mí, canto para el público. Obviamente que como a cualquier ser humano cantar la misma canción por mil años puede generar cansancio, a mí no. Ni 'Despacito' que tiene tres años, ni 'Imagíname sin ti' que tiene lleva 20 años, y todavía la canto", explicó.

Para suscriptores

- ¿Qué prevén los analistas sobre economía, déficit y dólar antes que asuma Lacalle Pou?



- "¿Me va acusar cuando el otro me pegó un tiro?", dijo ladrón de limones en la audiencia



Charlas de ascensor

- OMS teme una pandemia por coronavirus y el caos se apodera de Italia



- Lacalle Pou defiende a Da Silveira y el Frente Amplio sale a golpear



- Di Candia revocó la polémica adjudicación de luminarias para Montevideo



- Juan Albín: un número 10 con la calidad intacta



- Se busca una solución intermedia para el arquero Aguerre



La foto

Uruguay volvió a jugar en el Antel Arena más de un año después para recibir a Brasil en la primera ventana del clasificatorio a la AmeriCup 2021. La Celeste remontó y fue a alargue, pero el tiempo le dio la victoria a la visita por 83-76.

3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.

Para saber más, ingresá a elpais.com.uy

Si tienen algún comentario, pregunta o sugerencia, pueden ubicarme a través de mi cuenta de Twitter: @angel_aste



¡Saludos!