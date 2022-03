Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Morabito, Oribe y Peñarol

Lunes... ¡pero de Carnaval!

Sin sanciones

Hoy se cumplen ocho meses de la fuga de Cárcel Central de Rocco Morabito, uno de los jefes de Ndrangheta, la mafia calabresa que introduce cocaína a Europa. El delincuente sigue prófugo y todavía no hay sanciones para los policías que lo custodiaban aquella noche.



Todos los efectivos, oficiales y personal subalterno, que estaban vinculados a la repartición esa noche sufrieron una investigación administrativa por parte de la División Asuntos Internos del Ministerio del Interior. Algunos de ellos, incluso, estuvieron seis meses cobrando la mitad del salario.



Pese a ello, según dijeron a El País fuentes del organismo, todos los involucrados están trabajando en otras dependencias del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).



Los nuevos jerarcas del Ministerio del Interior, que asumirán el próximo 1 de marzo, serán los que deban resolver que ocurrirá con los funcionarios.

Oribe cambió de esquina

El monumento al brigadier general Manuel Oribe fue trasladado ayer desde 18 de Julio y Fernández Crespo al otro lado de la avenida, a la proa formada por Brandzen, 18 y Rivera.



El monumento, que pesa 7.500 kilos, se cargó con su pedestal sobre un camión, hasta su nueva ubicación, donde fue colocado por una grúa.



La operación, autorizada por la administración de la entonces intendenta Ana Olivera, demoró cinco años luego de su aprobación. El Partido Nacional había pedido el traslado, ya que la obra pasaba desapercibida junto a los "techitos verdes".



Final caliente en el Parque Rodó

Peñarol perdió ante Defensor Sporting en la hora, pero se fue del Franzini masticando bronca más por la forma que por la derrota en sí misma. Cuando ganaba 1-0, el árbitro Daniel Fedorczuk no cobró un claro penal sobre Xisco Jiménez que podría haber liquidado el encuentro.



De todos modos, tan floja fue la actuación del juez, que hubo groseros errores para los dos lados. Además del penal ya mencionado, los aurinegros reclamaron por otra falta dentro del área sobre el español en el primer tiempo. Si bien es cierto que hubo contacto contra el atacante, en la jugada previa también hay que destacar que había posición adelantada. Por otra parte, el gol de Peñarol convertido por Rodrigo Abascal fue en posición adelantada. El zaguero aurinegro estaba un paso adelantado. Los dos líneas también tuvieron su cuota de responsabilidad.



Malhumorado por los dos penales no cobrados y la falta de puntería (ayer Peñarol hizo figura al arquero violeta), si algo le faltaba a Diego Forlán para irse recaliente del Parque Rodró era un dudoso penal en los descuentos.



"Desde mi perspectiva no pareció penal, pareció un buen quite de 'Gaby' (Rojas). Uno se queda con la bronca de que los que son penales nuestros que los cobren. Uno no puede hablar de la situación del penal contrario porque estaba lejos, pero la de Xisco y las del fin de semana pasado son claras y no nos cobraron los penales", reclamó el DT.



¿Para ustedes fue penal? Para mí si bien le quita de forma correcta la pelota, lo termina enganchando abajo; pero aún viéndola con repeticiones me quedan dudas.

La foto

Edinson Cavani alcanzó el tan deseado gol 200 con el Paris Saint Germain. El "Matador" marcó en el triunfo ante el Bordeaux y fue el gol que le permitió llegar a las dos centenas de goles jugando en el equipo parisino.

