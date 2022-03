Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pareja de Da Silveira y Odebrecht, Raffo en Casavalle e intención de voto según Opción

¡V I E R N E S!

Cikurel negó vinculación con empresas de Odebrecht

La contadora Maya Cikurel fue detenida a las 10.30 horas del miércoles 19 en Colonia cuando viajaba con Pablo Da Silveira, futuro ministro de Educación, rumbo a Buenos Aires. En Migraciones saltó que había una alerta roja de Interpol en el marco de una investigación por el caso Odebrecht realizada en Panamá.



Según dijo Interpol a El País, Cikurel está "acusada de un delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, con una pena máxima de 12 años de penitenciaría".



La defensa Cikurel afirmó ayer en una audiencia que su cliente negó cualquier vinculación con empresas relacionadas con el caso Odebrecht. Además señaló que la orden de captura de Interpol no era más que una hoja sin fundamento alguno sobre la detención.

Raffo puso primera

Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por la coalición multicolor, hizo su primera recorrida barrial en Casavalle y prometió "hacerse cargo" de los reclamos porque "desde el gobierno municipal se pueden hacer cosas".



"La campaña es para todo Montevideo, el rural, el costero, el céntrico. No vamos a hacer distinciones de montevideanos por caudal electoral o ideología. Vamos a escuchar a todos", agregó.



Raffo estuvo acompañada en el barrio por el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Encuesta de Opción: el FA con ventaja

Según la consultora Opción, si las elecciones departamentales fueran el próximo domingo, el 56% de los electores votarían por la continuidad del Frente Amplio.



La diferencia entre el oficialismo y la oposición es de 26 puntos porcentuales.



Daniel Martínez se fortalece en el primer lugar con 29% y con una clara ventaja respecto a Carolina Cosse (13%) y Álvaro Villar (14%).



La candidata por la coalición multicolor, Laura Raffo, es a título individual la postulante que registra mayor adhesión: un 30%.



El restante 2% de los consultados manifestaron votar en blanco o anulado y el 12% dijo que no sabe ni contesta.



La foto

Adeom amenaza con dejar playas sin guardavidas durante Carnaval. De no tener respuesta en el día de hoy, el próximo domingo, lunes y martes de Carnaval no realizarán horas extras, por lo que no habrá guardavidas en ninguna de las playas de Montevideo.



