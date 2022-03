Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Subsidio a Sendic, funcionarios de la IMM advertidos y la versión de Jackson Bar

Sendic cobrará subsidio superior a $ 370 mil

El Senado aprobó en la jornada de ayer el pago de 15 subsidios a legisladores que no seguirán en sus cargos. Si bien entre los beneficiados aparecen legisladores de todos los partidos y de larga trayectoria como Rafael Michelini, Constanza Moreira, Pedro Bordaberry o Verónica Alonso, el caso que más ruido hizo es el del exvicepresidente Raúl Sendic, tanto por el monto que pasará a cobrar como por la polémica que rodeó su salida del cargo.



Sendic solicitó el subsidio al otro día de que la Asamblea General aprobó su renuncia (13 de setiembre de 2017) y luego de que el Tribunal de Conducta del Frente Amplio lo acusó de un "proceder inaceptable en la utilización de los dineros públicos" al utilizar una tarjeta corporativa de Ancap para realizar compras de carácter personal.



Por el mismo motivo, Sendic fue procesado sin prisión por peculado y abuso de funciones.



Después de la discusión política que se instaló en ese momento, acerca de si debía acceder a un subsidio o no, Sendic decidió esperar hasta el 2020 para cobrarlo y ahora sí quedó aprobada la resolución por el Senado. El exvicepresidente cobrará subsidio superior a $ 370 mil.

Un tirón de orejas

La Intendencia Montevideo (IMM) envió a sus funcionarios una advertencia para aquellos que marcan el ingreso y luego no concurren a sus lugares de trabajo.



Eduardo Brenta, director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IMM, dijo a El País que "al parecer algunos estacionan sus autos en el túnel de San José, marcan el ingreso y luego se van a estacionar a la rambla, donde no tienen que pagar el parking tarifado".



"Eso está mal. Si se viene en auto, hay que ir, estacionar, y marcar en el momento en el que efectivamente se ingresa a trabajar. De todos modos, nosotros tenemos cámaras ahí (en el túnel)", señaló Brenta.



"Yo no tengo denuncias concretas, tengo comentarios. Esto es una advertencia", agregó.

Lo que dijo Jackson Bar

Según dijeron ayer los responsables de Jackson Bar a las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IMM), la discusión que terminó el sábado con la expulsión de la Miss Trans Romina Juani y una amiga del boliche se inició por dos carteras que ellas colocaron encima de la barra.



Los responsables de dar la cara por el boliche del Parque Rodó informaron que el local tiene cámaras pero que estas no graban, por lo cual no poseen un registro de los hechos.



Juan Canessa, prosecretario general de la IMM, dijo a El País que se trató de "una charla informal" para escuchar la versión de los responsables de Jackson Bar, quienes repitieron más de una vez que "repudian la discriminación".



La comuna esperaba que Juani formalizara ayer su denuncia, la cual primero envió vía e-mail, tras presentarla en la Seccional 5ª de Policía.



La foto

Este jueves en Madrid nació Benicio, el hijo de Federico Valverde (21 años), crack del Real Madrid y la Celeste. La primera imagen del niño la difundió Mina Bonino (26), periodista deportiva argentina y pareja del talentoso volante uruguayo.



