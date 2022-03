Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gobierno electo y sindicatos de la educación, FA pide 37 cargos y el caso Freijido

Recién martes...

Choque: nuevo gobierno vs. sindicatos educativos

El motivo que dio inicio al conflicto no es presupuestal, sino el anteproyecto de ley de urgente consideración. A tan solo dos semanas para el cambio de mando, empezaron las discrepancias entre el gobierno electo y los sindicatos de la educación.



La Federación Uruguaya de Magisterio se reunió con Pablo Da Silveira, designado ministro de Educación, y le trasladó su malestar debido a que "no hubo ningún acuerdo". Además, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria votó un paro para el segundo jueves de marzo.



Álvaro Delgado, futuro secretario de Presidencia, calificó a la medida de "muy ideológica" y dijo que con la pérdida de clases se afecta a los más débiles.



Da Silveira agregó que "un paro de enseñanza no solo significa que los chicos se quedan sin clases, tiene efectos en la vida de la gente y en especial de los más débiles, las madres, las familias trabajadoras".

La contrapropuesta del Frente Amplio

El Frente Amplio realizó una contrapropuesta al Partido Nacional para que en lugar de que se le otorguen 33 cargos en entes y organismos descentralizados sean por lo menos 37, dijeron a El País fuentes políticas.



Las negociaciones que vienen llevando el presidente de la coalición Javier Miranda, la vicepresidenta Lucía Topolansky y el diputado y secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila con Álvaro Delgado no llegaron a buen puerto.



El Frente Amplio no se conformó con el número de puestos ofrecidos y busca más participación, tampoco está de acuerdo con que en el mismo paquete se negocien los cargos del Parlamento y en organismos de contralor, como lo son el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.



Según consignaron fuentes a El País, solo están dispuestos a aceptar 33 cargos en caso de que se excluyan de la negociación los lugares en el Parlamento y los delegados en los organismos de contralor.



Delgado, por su parte, ya manifestó la cantidad de lugares está determinada por el mismo criterio que usó el presidente Tabaré Vázquez ponderada por la cantidad de votos.

Freijido seguirá preso

El músico y docente Guillermo Freijido seguirá preso. El Tribunal de Apelaciones ratificó la decisión judicial y de la Fiscalía y no hizo lugar a la solicitud de la defensa que pedía la prisión domiciliaria con vigilancia mediante tobillera electrónica.



Freijido ya lleva casi dos años en prisión. Es acusado por la Fiscalía de abusar sexualmente de un hijastro y un alumno, ambos menores de edad.



Fue denunciado a fines de 2017 por su expareja y madre de uno de los niños, fue desvinculado de todas las instituciones educativas donde trabaja y también de un programa de televisión donde era jurado.



El 2 de abril de 2019, la Fiscalía consideró que Freijido había incurrido en atentados violentos al pudor hacia su hijastro. En la audiencia realizada ese día, la Fiscalía solicitó a la jueza del caso que le decretase siete años de prisión.



Por la denuncia de su expareja y madre de uno de los niños, Freijido se encuentra en prisión preventiva por riesgo de fuga y para evitar que obstaculice la investigación.



Freijido también es acusado por un supuesto abuso sexual cometido en 2014 contra un alumno entonces de 11 años.

La foto

Amigos de Lacalle Pou pagaron la confección de la banda presidencial. La tradición muestra que ante un nuevo cambio de mando familiares o allegados del mandatario encargan la confección, asumiendo los costos, como un gesto hacia el nuevo presidente.



