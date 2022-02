Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lacalle vs. FA por cargos, asado jugoso y vino Tannat y el caso Blanquita

El presidente se plantó; el FA amenaza con retirarse

Los cargos ofrecidos por el presidente electo Luis Lacalle Pou en organismos de contralor no conforman al Frente Amplio, que está dispuesto a abandonar la negociación si no se cambia la propuesta para integrar tanto el Tribunal de Cuentas como la Corte Electoral.



El tema fue analizado ayer en el Secretariado del Frente Amplio, donde se mantiene la voluntad de integrar el futuro gobierno, "pero no a cualquier precio". No se comparte la idea de que los organismos de contralor sean negociados en un solo paquete con los cargos parlamentarios y las empresas públicas.



Si el FA se retira de la negociación por los cargos, Lacalle Pou no podría renovar la integración de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas como quiere, porque no cuenta con dos tercios de votos de la Asamblea General.



El presidente electo ya le planteó a Álvaro Delgado, encargado de llevar adelante la negociación con el Frente Amplio, que "de ninguna manera" se van a cambiar los criterios planteados sobre los cargos. El gobierno entrante ofrece 33 puestos.

Bien uruguayo

El Partido Nacional prepara la fiesta para el próximo 1 de marzo. El equipo de trabajo de Lacalle Pou coordina con las oficinas de Protocolo de Cancillería y de Presidencia el funcionamiento logístico, los dispositivos de seguridad y el cronograma de actividades para dicha jornada.



Para la recepción de la tarde-noche, el presidente electo tomó la posta. Quiere agasajar a los presidentes de los países que asistan a Uruguay con un recuerdo gastronómico típico de nuestro país. ¿El plan? Asado "bien jugoso" y vino Tannat.



La intención de Lacalle Pou es que sea en la barbacoa de la residencia presidencial de Suárez y Reyes.

Hasta US$ 500.000 por mala praxis

La Justicia concluyó ayer que ASSE deberá pagar a Blanquita Filippini (hoy 14 años) y su familia una indemnización de US$ 157.200 por un error de diagnóstico en la atención de la menor en el Hospital de Salto, en el año 2009.



Blanquita ingresó por una apendicitis en tres ocasiones. En una de ellas fue atendida por una practicante que la envió a la casa, lo cual agravó el cuadro. Para salvarle la vida, el médico debió amputarle a Blanquita las dos piernas, el antebrazo izquierdo y dos dedos.



El abogado de Filippini, Pablo Perna, dijo que la indemnización podría llegar a US$ 500 mil con intereses y actualizaciones.



Llega el fin de las secretarías con el sello de Tabaré Vázquez



¿Por qué los bancos en Uruguay ganaron más en 2019?



Charlas de ascensor

Bolsonaro y Fernández por primera vez cara a cara en Montevideo en la asunción de Lacalle



En la previa de San Valentín: así actúan los alimentos afrodisíacos en el organismo



Luis Ara, el uruguayo que le vende éxitos a Netflix habla de sus nuevos proyectos



Podría no haber fecha del Apertura el 28 y 29 de febrero y el clásico pasaría para el domingo 15 de marzo



La foto

Juan Sartori y César Vega en el Parlamento. El senador y el diputado electos recorren el Palacio Legislativo y el anexo en el que trabajarán durante los próximos cinco años y cuentan cómo imaginan que será la tarea. No dejen de ver este especial multimedia haciendo click aquí.

