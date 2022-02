Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo que gastaron las fórmulas, 60 aparatos de aire acondicionado para el Parlamento y el clásico

Recién martes...

Martínez gastó tres veces más que Lacalle Pou

Las listas presidenciales declararon alrededor de US$ 13 millones de gasto en la campaña electoral.



La fórmula del Frente Amplio, conformada por Daniel Martínez y Graciela Villar, fue la que más ingresos obtuvo y la vez, la que más gastó: un 63% del total. En lo declarado, la inversión frentista triplicó a la lista presidencial ganadora encabezada por Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón.



Los blancos tuvieron ocho veces más donación de privados que el oficialismo. Lo obtenido por el Frente Amplio en votos le dio un caudal de dinero que se reflejó en una inversión que superó los US$ 8 millones.



Pablo Mieres y Mónica Bottero, del Partido Independiente, fueron la única fórmula que "perdió" dinero en la campaña, si se tiene en cuenta la relación entre egresos e ingresos con un saldo negativo de US$ 275.000.

Parlamento adquirió 60 aparatos de aire acondicionado por $ 10 millones



Tras una licitación, el Parlamento gastó $ 10 millones en 60 aparatos de aire acondicionado.



Son para oficinas y espacios comunes del primer y segundo piso del edificio principal, el salón central, la biblioteca y 27 "oficinas ciegas" en el subsuelo, que no tienen ventanas ni ningún tipo de ventilación.



Con esta licitación, el Parlamento intenta cumplir uno de los reclamos del sindicato que hizo llegar la queja el Ministerio de Trabajo.

Menos de un mes para el clásico

Anoche se sorteó el fixture del Campeonato Uruguayo con la novedad de que el clásico entre Nacional y Peñarol se jugará en la cuarta fecha.



El mismo está pactado para el 8 de marzo, justo en los días previos a los estrenos de ambos en la Copa Libertadores. El martes 3, los aurinegros visitarán a Atlético Paranaense mientras que el jueves 5, los tricolores enfrentarán a Alianza Lima en Perú.



Este fin de semana, cuando se ponga en marcha el Apertura, Nacional debutará como visitante ante Rentistas y Peñarol lo hará como local contra Cerro.

La foto

Carlos Julio Pereyra fue homenajeado por todo el sistema político.



Al velatorio, que tuvo lugar en horas de la mañana y hasta el mediodía en el Salón de los Pasos Perdidos, concurrieron representantes de todos los partidos políticos.



En la tarde fue sepultado en Rocha, donde nació y saltó a la política nacional, con la presencia de militantes veteranos y jóvenes.

