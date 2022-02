Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

IMAE, el caso Blanquita y Mieres y los empresarios

¡V I E R N E S!



Y les juro, de verdad, que hoy se termina la ola de calor...

Postergan apertura del IMAE en Tacuarembó

ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) postergó la apertura de la extensión del IMAE (Instituto de Medicina Altamente Especializada) en cardiología del Hospital de Clínicas en Tacuarembó, luego de no alcanzar un acuerdo salarial con los hemodinamistas, los cardiólogos que realizarán los cateterismos.



Esta es una de las prioridades de Tabaré Vázquez. El pasado 13 de enero, el presidente anunció la concreción del centro de salud y señaló que espera ocurra antes de pasarle la banda presidencial a Luis Lacalle Pou.



Según informaron fuentes médicas a El País, los hemodinamistas rechazaron dos propuestas salariales, una presentada por el Hospital de Clínicas y otra por ASSE, justificando que no son “realistas” con lo que perciben los profesionales en otras áreas del sector público y privado.



Blanquita, 10 años después

Hace 10 años que Blanquita Filippini espera un fallo de la Justicia Civil de Salto por una presunta mala praxis médica. En una semana, la Justicia se expedirá.



La demanda realizada por la familia señala que Blanquita, entonces de tres años, ingresó al Hospital de Salto en dos ocasiones con síntomas de apendicitis y la enviaron a la casa. En la segunda visita fue revisada y dada de alta por una practicante sin el aval de un médico de guardia. En la tercera visita al hospital se le diagnosticó una peritonitis y una posterior infección generalizada. Para salvarle la vida, los médicos debieron amputarle las dos piernas, el antebrazo izquierdo y dos dedos de la mano derecha.



La semana pasada, Blanquita enfrentó la última de 20 cirugías a las que tuvo que someterse en la última década.



Piden a Mieres que se flexibilicen los descuelgues salariales

Pablo Mieres, designado ministro de Trabajo para el gobierno entrante, se reunió con representantes de las cámaras de Comercio y de Industrias para abrir el diálogo en busca de medidas para reactivar el empleo.



En dicha reunión, los empresarios plantearon la necesidad de flexibilizar el sistema de descuelgue salarial, de forma que no se afecten aún más las plantillas de trabajo.



Además, los presidentes de las gremiales hicieron referencia a la queja presentada ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo) por no cumplimiento de la legislación laboral. "Se puede sacar la queja. Pero no es el caso por ahora. La OIT nos va a decir ‘¿por qué la retiran?, ¿porque cambió el gobierno? ¿Entonces era un problema de las cámaras con el gobierno?’ No, es un tema que no cumple el gobierno", señaló Gabriel Murara, de la Cámara de Industrias.

Para suscriptores

- ¿Cuánto afecta la economía en la decisión de emigrar de los jóvenes uruguayos?



- Cónsul honorario: un oficio que crece entre ejecutivos y profesionales en Uruguay



Charlas de ascensor

- Edila que denunció a Carlos Moreira apelará decisión de archivar el caso de los audios



- Mr. Parquet, idea que surgió para atender un nicho en una carpintería ya pisa fuerte en EE.UU.



- Se estrenó "Judy", la película en la que Renée Zellweger hace todo para merecer el Oscar



- "Cebolla" Rodríguez y "Chory" Castro, entre otros, protagonizan juego para Plan Ceibal



La foto

Ignacio De Arruabarrena metió con su propia mano la pelota al arco uruguayo para darle el 1-1 a Brasil en el Torneo Preolímpico sub 23. La Celeste dejó dos puntos muy importantes, pero sigue con chances de clasificar a Tokio 2020.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.

Para saber más, ingresá a elpais.com.uy