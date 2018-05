POR BRUNO SCELZA

Gravapp

Se viene el impuesto a Netflix y a las aplicaciones de servicios en general. El Poder Ejecutivo había incorporado a la Rendición de Cuentas la posibilidad de gravar a estas aplicaciones y ahora el impuesto a las apps fue reglamentado.



Ahora el gobierno comienza con la etapa de negociar con las empresas multinacionales cómo van a tener que hacer los aportes del impuesto a la renta y el IVA. Luego de que se llegue a un acuerdo, habrá que ver cuánto sube el costo de Netflix, Spotify o Airbnb. De hecho, con Airbnb ya empezaron las conversaciones.



Lo que se tiene que establecer ahora es el agente de retención, es decir, desde dónde se va a cobrar ese impuesto a las empresas. Un agente de retención puede ser la tarjeta de crédito desde la que se pagan los servicios, aunque hay visiones encontradas sobre si puede funcionar como agente de retención.



El extraño mundo de Edi

Ayer fue el primer entrenamiento de la selección uruguaya con los 26 jugadores reservados por Óscar Tabárez. Por la mañana, Edinson Cavani fue el único futbolista que no hizo fútbol, aunque sí lo hizo en la práctica de la tarde.



De mañana, el "Matador" entrenó diferenciado por una lesión que viene arrastrando desde hace un tiempo, que lo llevó a no haber participado de las últimas dos fechas de la liga francesa. De todos modos, no sería algo para preocuparse pensando en el Mundial.



El otro motivo por el que Cavani está en el tapete es la aparición hace días de una foto y un video, donde se lo ve junto a un grupo de cazadores con un jabalí muerto.

Grupos animalistas repudiaron el hecho de que Cavani aparezca en las imágenes. Uno de ellos es For the animals Uruguay, que escribió en Facebook que “ojalá nuestros niños y niñas no tomen como ‘referentes’ a este tipo de personas”, acompañado por el hashtag #NoALaCaza.



Según un amigo de Cavani que habló con El País, el jugador se sacó la foto con un rifle y junto al jabalí a pedido de unos cazadores, pero no estuvo involucrado en la caza. “Edi dio una vuelta en el helicóptero pero no mató ningún chancho, eso lo hicieron los cazadores que le pidieron la foto. Uno de ellos se la pasó a un amigo que la subió a las redes", fue lo que dijo el amigo.



Alejandro Nario, director de la Dinama, dijo que que la cacería se produjo en medio de una reserva de fauna propiedad del propio Cavani, que obtuvo la autorización de la Dinama.

Se define

Hoy llega a su fin la temporada de la LUB. A las 19:15 por VTV se juega la última de siete finales entre Malvín y Aguada, que están empatados 3 a 3.



Aguada va por su noveno título, mientras que Malvín busca el quinto.

Charlas de ascensor

- El mediocampo con Vecino, Torreira y Bentancur está firme



- Uruguay tendrá su cementerio islámico



- Islandia y Vietnam: la cerveza más cara y la más barata



La yapa: la caricatura del día

Tabaré Vázquez y la inseguridad por Arotxa.

