Sorpresa en la coalición por el nombre de Argimón mientras el FA ya tiene todo confirmado

Beatriz Argimón sonó con fuerza desde el inicio de esta semana como posible candidata por la coalición a la Intendencia de Montevideo (IMM), en la búsqueda de los diferentes partidos por un nombre que los posicione para competirle al Frente Amplio.



Sin embargo, y a pesar de generar consenso en la coalición y de estar habilitada para poder hacerlo, la vicepresidente electa es algo que no tiene en sus planes.



"Me eligieron para ser vicepresidenta y voy a llevar adelante ese alto honor que la ciudadanía me confirió", remarcó.



Ahora el presidente electo, Luis Lacalle Pou, asumió el liderazgo de las negociaciones para encontrar un candidato de consenso para competir en la capital.

A la cancha

Finalmente, y tal como se esperaba, el Plenario Departamental del Frente Amplio habilitó anoche, por unanimidad, las candidaturas de Carolina Cosse, Daniel Martínez y Álvaro Villar para la Intendencia de Montevideo.



Los postulantes se comprometieron a llevar adelante una campaña unitaria. Los candidatos prometieron ser fraternos, conservar el ADN frentista y hacer que Berna, la capital de Suiza, quiera ser la Montevideo de Europa.

Pit-Cnt en alerta por la ley de urgencia

Ayer en el Pit-Cnt, más de 250 sindicalistas de todo el país cuestionaron a el contenido del anteproyecto de la ley de urgente consideración que el presidente electo Luis Lacalle Pou enviará al Parlamento.



Dirigentes sindicales consultados por El País entienden que es momento de que el Pit-Cnt se mantenga en "alerta" dada la "nocividad" de las propuestas.



Marcelo Abdala, secretario general de la central, dijo que "aparecieron distintas preocupaciones de las filiales que tienen que ver con el propio contenido de la ley" como por ejemplo, la de los sindicatos estatales por los planteos para la Administración Central o de los funcionarios de Antel por los cambios a la denominada ley de medios.

La foto

El Intitut Pasteur celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con túnicas intervenidas. La exposición que estará disponible para visitas entre el 11 y el 21 de febrero próximos, entre las 10 y las 16 horas.



