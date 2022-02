Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Correo y una polémica inversión, negociaciones en la coalición y sobreviviente de Auschwitz

¡Muy buen martes para todos! Vamos rapidito con las noticias...

Pagó 12 millones de dólares y no lo usa

El Correo gastó cerca de unos 12 millones de dólares en una planta logística en el Parque Industrial de Pando cuya construcción terminó en mayo, pero la realidad es que no se utiliza.



¿Los motivos? La falta de acuerdo con el sindicato sobre las condiciones de traslado al lugar para unos 180 funcionarios, problemas de adecuación del local y atrasos para comprar y poner en funcionamiento una cinta transportadora son algunas de las razones.



El director blanco Fernando Saralegui reconoció a El País que el proceso "se atrasó mucho". Los trabajadores opinan que es "inconveniente" que la planta funcione "en un lugar tan lejano", remarcó el presidente del sindicato Marcelo Giménez.

Siguen buscando candidato y se acorta el tiempo

Los socios de la coalición multicolor no se ponen de acuerdo. Todavía no encontraron un candidato que pueda representarlos en la elección por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), tras la negativa irreversible de Sebastián Bauzá.



Guido Manini Ríos dijo ayer que su ofrecimiento a la coalición para ser el candidato único en las departamentales de mayo está todavía sobre la mesa. Los colorados, que también propusieron a Ernesto Talvi, prefieren esperar a conocer la resolución de Cabildo Abierto.



Los tiempos se agotan. Los partidos deben fijar cuántos candidatos se presentarán y bajo qué nómina antes del 9 de febrero, fecha en la que la Corte Electoral dispuso como plazo para la reunión de los órganos deliberativos departamentales.

Cinco semanas en el infierno nazi

Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, hace 75 años, unos 2.000 sobrevivientes judíos llegaron a Uruguay. Actualmente, solo el 1% sigue con vida.



Valeria Wollstein integra ese 1%. Es de las pocas que pasó por el infierno de Auschwitz. En las cinco semanas que estuvo en el campo de exterminio, previo a que la llevaran a trabajar a una fábrica de municiones en Alemania, sintió el olor nauseabundo de cuando quemaban a los gitanos, adelgazó varios kilos, la raparon y pasó a ser un número: 23.973. Fue en esa oportunidad cuando, en medio del horror, vio por última vez a sus padres.

La foto

No hay mañana para la Celeste. Esta noche, desde las 20.00 horas, Uruguay está obligado a vencer a Perú para seguir con vida en el Preolímpico Sub 23.



Al tener libre en la última jornada, Uruguay no puede cosechar otro resultado que no sea la victoria para mantener chance de avanzar a la ronda final del certamen.



