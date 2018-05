POR BRUNO SCELZA

Viene un barco cargado de...

Mucho se ha hablado en los últimos meses (sobre todo a través de historias que se difunden por WhatsApp) de las personas extranjeras que vienen a vivir al país y sus posibilidades de votar en las elecciones de 2019.



Para la edición de hoy, el periodista Daniel Isgleas entrevistó a José Arocena, el presidente de la Corte Electoral (el organismo que regula todo lo que tiene que ver con el voto), quién explicó el procedimiento para que un extranjero vote.



“Para poder tener la credencial y votar, primero se necesitan tres años de residencia legal. O cinco años si esa persona no tuviera hogar constituido. Cuando se cumplen los tres años o los cinco años, la persona se presenta ante la Corte para iniciar el trámite de ciudadanía legal. Repito, los que tienen familia constituida necesitan tres años más el trámite posterior, y los que no la tienen, necesitan cinco años de residencia legal. La ciudadanía legal puede llevar varios meses en tramitarse porque se analiza mucho cada caso”, señaló.



“Cuando ese procedimiento se termina, tres años después recién pueden solicitar la credencial cívica para inscribirse en el registro cívico y poder votar", concluyó Arocena.



Se quema todo

Ayer hubo un corte masivo en la ruta 3 a la altura de Salto, en reclamo de más seguridad para el departamento.



Cientos de personas bloquearon el ingreso a la ciudad y discutieron con Oldemar Avero, el jefe de policía del departamento. “La ruta no puede cortarse por un tema de salud pública, por libre circulación. Y si la siguen cortando, no voy a tener más remedio que sacarlos de acá”, dijo Avero a los presentes.



Sus palabras no cayeron bien y la discusión se puso cada vez más fuerte, al punto que Avero terminó retirándose del lugar a los cinco minutos.

El capitán de los tres deportes

Hoy comienza el especial Historias Celestes de El País, en el que se relatan las historias de vida de los futbolistas de la selección uruguaya.



El elegido para comenzar es el capitán, Diego Godín, y su infancia dominando tres deportes: fútbol, natación y atletismo.

Charlas de ascensor

- Un derechista y un exguerrillero irán a balotaje en Colombia



- Nacional goleó a Wanderers y está segundo tanto la Serie A del Intermedio como en la Anual



- Lucas Torreira llegó al país y visitó a su gente en Fray Bentos



La yapa: la caricatura del día

Óscar Tabárez por Nicolás Méndez, un caricaturista que cuenta su historia en la edición de hoy de El País.

Para saber más, ingresá a elpais.com.uy.