Patentes, audios en Melo y baja la carne

Miércoles con la peor combinación...



Calor + lluvia = humedad



Si podés, quedate en tu casa con el aire prendido. Nosotros te llevamos las noticias para hacerte el día más llevadero ;)

US$ 80,5 millones en una semana

Hace tan solo una semana que se habilitó el pago de la Patente de Rodados 2020 y desde entonces el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) lleva recaudados US$ 80,5 millones (30,5 millones corresponden a Montevideo). En total, se pagaron casi medio millón de patentes.



Vale aclarar que estas cifras no incluyen la recaudación por multas, de las cuales algunos conductores recién se enteran de su existencia al ingresar a la página del Sucive para saber cuánto deben de Patente o al momento de ir directamente a las redes de cobranza a pagar el tributo.



Después de Montevideo, las intendencias que más han recaudado en estos primeros días de enero por el pago de la Patente son: Canelones con US$ 12,5 millones (75.623 vehículos), Maldonado con US$ 7,8 millones (40.114 vehículos) y Colonia con US$ 4,6 millones (29.010 vehículos).



Los que paguen el monto total de la Patente antes del 20 de enero, tendrán una rebaja del 20%. Los que quieran tener acceso a ese beneficio antes deben saldar las multas de tránsito que tengan con las intendencias.

Escándalo en Melo

El intendente de Cerro Largo, Pablo Duarte, la secretaria general de la Intendencia, Carmen Tort, y el exintendente Sergio Botana presentaron ayer demandas por difamación e injurias por una serie de audios que se viralizaron en las últimas horas. En ellos, se asegura que una mujer que habría contraído una grave enfermedad de transmisión sexual, habría contagiado voluntariamente esa patología a decenas de personas del departamento, entre las cuales se mencionaba a varias figuras políticas locales.



El material ya está en poder de la Policía y la Fiscalía.



Fuerte baja de la carne

El precio del asado y las pulpas desosadas, tanto las nacionales como las importadas, bajarán $ 20 por kilo en los próximos días.



La mayoría de la industria frigorífica exportadora bajará los precios trasladando la caída que están mostrando las exportaciones de carne bovina uruguaya hacia China, que repercuten en un menor valor de la hacienda gorda, insumo básico de los frigoríficos. El precio del ganado gordo había llegado a marcar máximos históricos en 2019. Hoy, la realidad del mercado, donde se ve una baja importante, se traslada al abasto interno.



En 2019, el precio de la carne (tomando los distintos cortes bovinos y el pollo) aumentó 34% y fue el principal producto que explicó la inflación acumulada, que llegó a 8,79%, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).



Para suscriptores

- Narcos burlan a "El Guardián" y el próximo gobierno busca nuevo sistema de espionaje



- ¿Cómo está Uruguay entre 190 países en restricciones laborales para la mujer?



Charlas de ascensor

- Rigen advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas



- La evaluación del gobierno y el sector privado de los primeros días de la temporada



- Las cianobacterias siguen apareciendo en los departamentos con costas



- José Ignacio: tiraron un cordero muerto desde un helicóptero a la piscina de un empresario



- Souvenirs en la piel: lo más pedido en el Este



Los grandes

- La idea de Diego Forlán toma forma en el nuevo Peñarol: ¿cómo quiere jugar el técnico?



- La nueva función del "Chory" Castro en el Nacional de Gustavo Munúa



La foto

Goes se impuso ante Aguada por 77-73, se quedó con el clásico y complicó aún más al último campeón de la LUB.

