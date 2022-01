Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Muñeco" de América, hincha de River y dueño de parador imputados y caos en el tránsito en Montevideo

¡Hola! Recién me reintegro de unos días de descanso. Calculo que muchos estarán en la misma y otros recién arrancando sus vacaciones. A todos, que tengan un buen arranque de semana.



Ángel

¡Muñeeeeeeco, Muñeeeeeeco!

Anoche, en el Club del Lago Golf de Punta del Este, los ganadores de la encuesta América le Responde a El País recibieron los galardones. Marcelo Gallardo fue distinguido por segundo año seguido como el mejor entrenador de América, Matías Viña como el mejor jugador del fútbol uruguayo y Danielo Núñez como el mejor entrenador del ámbito local. Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo, recibió la distinción a su club como el mejor equipo de la temporada en nuestro país.



"Gracias al diario El País y a todos los que han votado. No sé si tiene que ver con una cuestión de seguir identificándonos con algo, tenemos una estructura de hace casi cinco años. Eso refleja el proyecto y es verdad que los proyectos se sostienen con resultados. Pero también la forma. Este premio se entrega no solo a mí, soy la cabeza de un grupo que tiene mucho sentido de pertenencia, el cuerpo técnico y los jugadores. Creo que soy un privilegiado de estoy donde estoy, donde soy feliz; y de seguir con esa mentalidad de exigencia para estar en un lugar de privilegio. El fútbol a veces te lleva a ganar y a veces no", valoró el "Muñeco".

La pelota sí se mancha

Imputaron a un hincha de River Plate y al dueño del Parador Ocean Beach, tras los incidentes originados el sábado en la Parada 12 de la Playa Brava de Punta del Este. Los mismos se desarrollaron en la previa al amistoso que en la protagonizaron el conjunto argentino y Nacional.



El dueño del local disparó dos veces al aire para disuadir a un grupo de 20 hinchas de River, luego de que comenzaran una serie de incidentes en el lugar. El hombre realizó un tercer disparó e hirió a un simpatizante "Millonario". Por ese motivo, fue acusado de un delito de lesiones personales intencionales y deberá fijar domicilio por 90 días mientras continúa la investigación.



Asimismo, un joven argentino de 21 años, logró un acuerdo con la Justicia y deberá pagar $70.000 de indemnización al propietario del local. Durante los disturbios se llevó la caja registradora del local.



Otro argentino involucrado en los incidentes será formalizado hoy. Además, se determinó el cese de detención para el argentino baleado que está internado. Una vez que se le dé el alta médica será detenido por la Policía.

Se retoman hoy 50 obras viales en Montevideo

Finalizada la licencia reglamentaria de la construcción, se reinician hoy los trabajos viales, de infraestructura y de espacios públicos que estaban detenidos desde el pasado 23 de diciembre en Montevideo. En lo que refiere estrictamente a reparación o ensanche de calles, se reanudarán unas 50 obras de mayor o menor porte en la capital.



Las que implican mayores extensiones de trabajos, así como desvíos de tránsito y de varias líneas de transporte son las de Belloni, el pasaje a desnivel de Avenida Italia, Gabriel Pereira (entre Ellauri y 26 de Marzo), Rivera (entre Santiago Rivas y Bulevar Artigas), San Martín (entre Teniente Rinaldi y Capitán Tula) y la construcción de la nueva rambla portuaria, entre otras.

La foto

Al recibir el premio como el mejor DT del continente, Marcelo Gallardo se refirió a su amor por el país: "Me reconozco como un uruguayo adoptivo. Me dio la posibilidad de retirarme como jugador y enseguida como técnico. Agradezco a Ricardo Alarcón y a Daniel Enríquez que apostaron por mi y a los jugadores que me apoyaron para hacerme sentir en libertad. También a los hinchas, a los uruguayos. Y un fuerte abrazo al gran Enzo Francescoli (quien fue su compañero en sus inicios como jugador y lo acercó a dirigir a River Plate en 2014)".



El "Muñeco" fue campeón uruguayo como jugador y entrenador en Nacional en 2011 y 2012 respectivamente.

