Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sicariato, de presidente a presidente y los salarios 2020

¡Buen arranque de semana para todos!

Orden de matar

Un hombre de 27 años fue imputado por un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor, tras haber dado muerte el pasado 15 de diciembre al hincha de Nacional Lucas Langhain. La joven de 21 años que lo acompañaba el día del crimen, en tanto, fue imputada como cómplice. Los dos tienen antecedentes penales: él por tráfico de drogas y hurtos y ella hacía poco que había salido de prisión.



La pena mínima para el autor, de acuerdo al fiscal Juan Gómez, sería de entre 15 y 30 años. Sin embargo, hay una "serie de circunstancias" (antecedentes penales y el uso de arma de fuego) "que pueden hacer que esa pena mínima no sea la aconsejable para el caso concreto".



El caso se configura dentro de la figura de sicariato debido que el homicida habría actuado bajo promesa de remuneración: una cifra que todavía no se ha determinado y tres "tizas" de pasta base.



Gómez agregó que el autor de los disparos no hincha de ningún equipo de fútbol y que ese hecho "ilustra que su acción estuvo presidida por la voluntad de obtener un beneficio económico".

De Vázquez a Lacalle Pou

Este lunes, el presidente Tabaré Vázquez "sugerirá" a su sucesor, Luis Lacalle Pou, que siga adelante con los cambios planteados ante la contaminación de la cuenca del río Santa Lucía y por la falta de acceso a medicamentos de alto precio.



Según informaron fuentes políticas a El País, Vázquez presentará un documento en el que entre otras cosas se plantean medidas para mitigar la contaminación del río, entre ellas, crear un segundo reservorio para acopiar agua en Casupá. Por otra parte, busca que se cree una "política de Estado" sobre el acceso a fármacos de precios altos.

La visión de las empresas

Las empresas de Uruguay prevén otorgar un incremento salarial del 8% a sus empleados en 2020, según la Total Remuneration Survey – TRS 2019 Uruguay elaborada por la consultora en recursos humanos Mercer.



¿Qué implica esto? Que las empresas privadas esperan que prácticamente no haya aumento del salario real en 2020. La variación del salario real implica cuánto gana o pierde de poder de compra el trabajador, según si la suba de su salario es mayor o menor a la inflación.



Para 2020 las consultoras y bancos que contestaron la encuesta FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus de diciembre (a la que accedió El País) estimaron en promedio una inflación de 7,5%. Además, solo tres de los 16 analistas que contestaron, prevén que el gobierno cumpla la meta de inflación (el rango establecido va de entre 3% y 7%).

Para suscriptores

- Uno de cada diez escolares faltó a clase más de 45 días en el año



- César Vega, el diputado que tendrá oficina en Punta Espinillo



- Hay que dejar atrás el "pacto del chinchulín"



Charlas de ascensor

- Taquígrafos de Diputados piden se llame a concurso de ingreso



- Experto en pensamiento computacional: "Tiene los elementos para ser ciudadanos de primera en el siglo XXI"



- Las cinco claves para ser más colaborativo de Alejandro De Barbieri



La foto

La revista Entertainment Weekly destacó en su balance de 2019 al uruguayo Matías Bergara como "el mejor artista del año" en la categoría comic.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.

Para saber más, ingresá a elpais.com.uy