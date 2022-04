Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Malestar con Astori, reestructura en el Mides y los grandes ya (casi) tienen DT

¡ V I E R N E S !

El enojo de Arbeleche

Azucena Arbeleche, futura ministra de Economía y Finanzas, se mostró molesta tras reunirse con Danilo Astori y su equipo por no recibir información sobre los flujos de caja de las empresas públicas que el gobierno entrante requiere para evaluar la decisión del gobierno de no subir las tarifas.



Pese a ello, fuentes del oficialismo dijeron a El País que esa información no había sido solicitada previamente y que para realizar esa proyección es necesario conocer el "vertido de recursos" a Rentas Generales, "el programa de costos y de reducción de los mismos" y por último, la política tarifaria.



Arbeleche aseguró que le "preocupan algunas actitudes del gobierno".

El nuevo Mides

El gobierno electo planifica una reestructura en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) con el propósito de eliminar una superposición de gestiones en el interior del país.



El futuro subsecretario del Mides, Armando Castaingdebat, dijo que la idea es "no montar estructuras" con las intendencias. Además agregó que Uruguay "no se puede dar el lujo de tener dos Estados paralelos".

Munúa y Forlán, a un paso

Nacional ya eligió a Gustavo Munúa y ahora solo espera por su visto bueno. La comisión directiva evaluó lo conversado con el entrenador, se le pasó una propuesta económica y si la acepta y se desvincula del Cartagena, volverá a entrenar al tricolor.



En Peñarol, en tanto, Diego Forlán tiene todos los votos para convertirse hoy mismo en el entrenador.La dirigencia se reunirá sobre el mediodía, sesionará, evaluará los nombres que se pondrán sobre la mesa y tomará una decisión. La intención es que el tema se resuelva rápidamente a fin de no perder tiempo.



La foto

Reabre el Planetario de Montevideo: del proyector más antiguo a uno de los mejores del mundo. Luego de dos años cerrado y una inversión de US$ 2 millones, se inaugura este sábado el nuevo sistema de proyección con calidad 8K.



