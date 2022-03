Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lacalle Pou comienza a definir su equipo y en el Frente Amplio empiezan a asimilar la derrota

Martes, pero se va noviembre ya. Estamos todos 10 puntos, ¿no?

De un lado...

Luis Lacalle Pou quedó en las puertas del Gobierno. Solo falta la confirmación oficial por parte de la Corte Electoral, que se dará sobre el cierre de la semana. Ayer, el candidato blanco aprovechó para iniciar los primeros contactos para agendar las reuniones y buscar armar el gabinete ministerial.



Allí están los tres nombres ya anunciados: Azucena Arbeleche en Economía y Finanzas, Pablo da Silveira en Educación y Cultura, y Pablo Bartol en el Mides. Pero también formarán parte los senadores líderes del Partido Nacional: Álvaro Delgado, Javier García y Luis Alberto Heber.



Entre hoy y el jueves Lacalle Pou se reunirá con los líderes de los otros cuatro partidos de la coalición multicolor para estructurar el rompecabezas del futuro Ejecutivo. Si bien no hay nada confirmado, Ernesto Talvi podría ser el canciller y Carlos María Uriarte, también de Ciudadanos, el ministro de Ganadería. El colorado Isaac Alfie ocuparía la OPP y a Turismo también iría un dirigente colorado. Para Cabildo Abierto habría dos ministerios (Salud y Vivienda) y uno de ellos podría ocuparlo la senadora electa y esposa de Guido Manini Ríos, Irene Moreira.

Del otro...

Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, convocó a conferencia de prensa y admitió la ventaja notoria de Lacalle Pou, aunque no dio la elección por cerrada.



Asimismo adelantó que de confirmarse que serán oposición actuarán de forma "responsable" y aceptarán cargos en organismos de contralor.



"Dado que la diferencia que hay de votación entre la fórmula Lacalle Pou-Argimón y Martínez-Villar es menor a la de los votos observados no dimos por cerrada la elección en el día domingo, eso no quiere decir que no somos conscientes de lo que esto significa. Hoy con los números que tenemos, la fórmula Lacalle-Argimón va encabezando y tiene posibilidades de ser proclamada como la ganadora", señaló.

Más elecciones

- Balotaje 2019: mirá todos los resultados de las elecciones y el análisis de los datos



- Balotaje: la coalición perdió votos en todos los departamentos



- Comienza hoy el escrutinio que proclamará a Luis Lacalle Pou como presidente uruguayo



- ¿Qué pasó con el dólar el día después de las reñidas elecciones en Uruguay?



Para suscriptores

- Los integrantes de la "mesa chica", el equipo que sostiene a Lacalle Pou desde 2012



- Cómo influyó el "voto a voto" y el efecto Manini en el resultado electoral



Charlas de ascensor

- Cómo detectar (y cómo no detectar) el cáncer de mama



- La revolución biotecnológica en cuatro emprendimientos



- Dos estafas que involucran a un preso y dos policías simulando un vínculo con la DGI



- Caso Ferrari blanca: Turquía no recibirá bienes incautados



- Investigan ingreso de droga a polo industrial del Comcar



La foto

"Abrazo político", la historia detrás del dibujo que realizó Santiago Vecino y que se volvió viral en el balotaje. La imagen tiene el objetivo de resaltar la "tolerancia, la unión y la democracia" que se mantiene en Uruguay, a diferencia de lo que se está viviendo en la región.

3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.

Para saber más, ingresá a elpais.com.uy