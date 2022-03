Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los actos de cierre de campaña y otra encuesta favorable a Lacalle Pou

Casi viernes. Casi.

Lacalle Pou: "Es la coalición del pueblo"

"Esta coalición, que alguno trató de denostar diciendo que era entre cuatro paredes, no se dio cuenta que es la coalición del pueblo, no de los políticos. Ustedes nos dieron la fuerza. No solo nos dieron el mensaje de la unidad", enfatizó anoche el candidato blanco Luis Lacalle Pou en su cierre de campaña en Las Piedras.



En el acto estuvieron todos los líderes opositores acompañando a la fómula nacionalista: Ernesto Talvi por el Partido Colorado, Irene Moreira por Cabildo Abierto y en representación de Guido Manini Ríos, Edgardo Novick por el Partido de la Gente y Pablo Mieres por el Partido Independiente.



Martínez: "Son amores de verano"

"Se ve que algunos aprendieron a nadar porque los separaba un océano de diferencias. Lograron sacarse la foto, pero la historia nos demuestra que estas coaliciones no son otra cosa que amores de verano", expresó anoche el candidato oficialista, Daniel Martínez, en su cierre de campaña en Florida.



En su última presentación previo al balotaje, el candidato del Frente Amplio se mostró junto a José Mujica, Danilo Astori, la vicepresidenta Lucía Topolansky, el presidente de Frente Amplio Javier Miranda, los senadores electos, los candidatos a ministros y su compañera de fórmula Graciela Villar.

Otro guiño

Nuevo sondeo también muestra a Luis Lacalle Pou como el favorito para el balotaje del próximo domingo. Le otorga el 52% y le da un 41% a Daniel Martínez. Los resultados de Metrocall, a los que accedió en exclusiva El País, revelan que hay un 4% del electorado que aún no definió su voto. Además, hay un 4% de votantes en blanco o anulado.



Más elecciones

- El camino al balotaje: los hitos, la estrategia y los personajes del último tramo de campaña



- Paro en el transporte colectivo durante la noche del domingo 24



- El impacto del debate previo al balotaje entre Martínez y Lacalle Pou en las redes



- Dónde votar: consultá el plan circuital para el balotaje de noviembre



- El video de 2 minutos que tenés que ver antes de ir a votar este domingo en el balotaje



- Desde futbolistas a escribanos, los grupos que hicieron campaña por Lacalle o Martínez



- Fiscalía pide prisión para el dueño de Fripur; dice que cometió fraude por US$ 12 millones



- Rafael Radi: "Ha sido escasa la mención a la ciencia en la campaña"



Más de 5.000 personas vibraron anoche en el Teatro de Verano con el show de Patti Smith. En 13 canciones entregó lo que se espera de ella: actitud, poesía, activismo y un set rockero.

