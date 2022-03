Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Debate sin impacto, qué dicen Lacalle Pou y Martínez y la Celeste vuelve a escena

¡VIERNES!

No movió la aguja

Exclusiva para suscriptores:



Rafael Porzecanski, Óscar Bottinelli y Jorge Lanzaro, tres expertos en opinión pública, coincidieron en que el debate entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou no tendrá impacto en el resultado del balotaje del próximo 24 de noviembre. También compartieron que una de las utilidades principales de esta disputa es consolidar la opinión de los votantes que ya resolvieron su voto.

Del oficialismo a la oposición

El Frente Amplio no se rinde pese al panorama poco alentador que marcan las encuestas y Daniel Martínez volvió a insistir en pelear "cada voto". El candidato iniciará hoy la gira por el departamento de Lavalleja. La dinámica será la misma: el voto a voto para tratar de ganar el balotaje.



Luis Lacalle Pou, por su parte, retomó ayer la gira por el interior del país y criticó lo que él entiende como un cambio en la estrategia del oficialismo para conseguir adhesiones. Asimismo, el candidato del Partido Nacional aclaró: "Nosotros no vamos a trampear con el programa".



Más elecciones:

- Intención de voto coincide con evaluación del debate entre Lacalle y Martínez



- Talvi: "Ofendiendo es difícil que el FA tienda puentes"



A la cancha

Desde las 15.00 horas, la selección uruguaya enfrentará a Hungría como visitante en lo que será el penúltimo partido de preparación de la Celeste previo a las Eliminatorias. Luis Suárez y Edinson Cavani volverán a estar juntos en el ataque. El amistoso del equipo del maestro Tabárez se transmitirá por AUF TV y VTV.

Semana clásica

- Para los Bolsos: "Seba" Fernández es el amuleto del invicto clásico de Álvaro Gutiérrez



- Para los Manyas: los referentes, una clave más que importante

Charlas de ascensor

- Máximo esfuerzo: con tecnología o con más locales, gimnasios van tras el usuario



- El precio de la era de oro del fútbol uruguayo: 216 tesoros del deporte serán subastados



- La DGI va a clausurar 42 comercios en el Este y prepara controles para el verano



- El cine con ruido de motores: una lista de las cinco mejores películas de carreras de autos



Exclusiva para suscriptores:

- Los clubes deberán pagar impuestos por ingresos de publicidad



La yapa: la foto

Alberto Fernández, presidente electo en Argentina, estuvo ayer en el país y se reunió primero con Tabaré Vázquez y luego con Daniel Martínez. Tras ambos encuentros, reiteró que su país tendrá un buen vínculo con Uruguay aunque el Frente Amplio pierde las elecciones. "Nunca debemos perder esa hermandad. Y tenemos que trabajar codo a codo para que crezca Argentina y para que crezca Uruguay. (…) El relacionamiento sería igual. No hay ninguna posibilidad de pensar que Uruguay pueda disociarse de Argentina y menos por cuestiones políticas. No hay ninguna diferencia. Además, no soy yo el que determina el voto de la gente", dijo.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.

Para saber más, ingresá a elpais.com.uy