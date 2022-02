Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay balotaje, los partidos de la oposición dan su apoyo a Lacalle y Martínez apela a la "conciencia" de los votantes

En El País tuvimos una jornada intensa durante el domingo, pero ya estamos en pie para llevarte toda la información que precisás saber hoy.

Lacalle Pou festejó el comienzo de la "alternancia"

El candidato del Partido Nacional recibió con alegría los resultados de las elecciones en la noche del domingo. Luis Lacalle Pou festejó, sobre todo, que su desempeño en las urnas sumado al de sus aliados de cara a la segunda vuelta lo dejó en una posición inmejorable para alcanzar el primer gobierno blanco en 25 años.

Daniel Martínez y una noche que no tuvo el resultado esperado

Para Daniel Martínez el domingo no tuvo el broche de oro que esperaba. El Frente Amplio no logró la mayoría parlamentaria y además deberá hacer frente a la segunda vuelta más golpeado de lo que preveía. Es que el objetivo del oficialismo era llegar al 43%, meta que no alcanzó. "Estaba dentro de lo posible", dijo el candidato a El País después de conocer los resultados. Uno de los integrantes de su comando aseguró, de todas maneras: "La elección está abierta".

Los votantes le dijeron "No" a la reforma

La mayoría de los electores no puso la papeleta del "Sí" y de esta manera la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el senador blanco Jorge Larrañaga -conocida como "Vivir sin miedo"- fracasó en las urnas.

"Nos sentimos orgullosos, y por eso queremos agradecer a cientos, a miles de personas en todo el país, que nos ayudaron, porque además siempre se dijo que no había ningún candidato a la presidencia que estaba respaldando esta iniciativa", dijo Larrañaga en una conferencia de prensa luego de conocidos los resultados.

"“Nuestro objetivo principal es que esta reforma no saliera y ese objetivo se alcanzó, la próxima semana vamos a estarnos reuniendo para pensar y evaluar los caminos a seguir", señaló por su parte Mariana Rodríguez, una de las voceras de Articulación Nacional No a la Reforma.

Más elecciones:



- Talvi llamó a los colorados a votar por Lacalle Pou en el balotaje del 24 de noviembre

​- Cabildo Abierto se colocó como la cuarta fuerza política del país y Manini Ríos dijo que hará campaña para que Lacalle Pou llegue a la Presidencia

- Las posibles futuras damas: los perfiles de Laura Motta y Lorena Ponce de León

Charlas de ascensor

- Las encuestas salvaron el examen

- Las elecciones en la frontera: así votaron los uruguayos "doble chapa"

- "Estaba nerviosa por ir a votar": cómo fue la primera vez en las urnas de algunos jóvenes uruguayos

La yapa: la foto



Alberto Fernández ganó ayer en primera vuelta la elección presidencial en Argentina frente al gobernante liberal Mauricio Macri, quien termina su mandato con la peor crisis de la historia del país en los últimos 17 años.

